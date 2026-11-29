El mediocampista brasileño presumió su euforia por el conjunto brasileño

En medio de la recta final de los Cuartos de Final del Apertura 2026 donde las Águilas pelean por el pase a Semifinales, Raphael Veiga acaparó los reflectores en redes sociales al compartir una historia de Instagram celebrando con la camiseta del Palmeiras la coronación del conjunto brasileño en la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista, quien actualmente se encuentra en Brasil rehabilitando una cirugía en el hombro izquierdo, posó eufórico con el puño en alto acompañado de su excompañero Mayke Rocha de Oliveira, dejando en claro el profundo vínculo que mantiene con el club dueño de su carta pese a pertenecer actualmente al Club América dentro del futbol mexicano.

Aunque Veiga también ha mostrado respaldo al cuadro azulcrema durante esta Liguilla, su futuro en Coapa luce sumamente incierto de cara al próximo torneo. El futbolista brasileño llegó a préstamo desde febrero de 2026, pero su cesión expira en diciembre de 2026.

Raphael Veiga celebrando gol ante Columbus Crew | MEXSPORT

La directiva americanista ha reconocido que ejercer la opción de compra resulta sumamente complicado debido al alto costo de la operación y su impacto salarial, escenario que alimenta los rumores en Sudamérica sobre su inminente regreso al Verdão, donde tiene contrato vigente hasta finales de 2028.

¿Cuál es el palmarés histórico de Raphael Veiga con el Palmeiras antes de llegar al América?

La euforia del atacante tras el nuevo título continental del Palmeiras responde a su condición de ídolo histórico en la institución paulista, club al que arribó en 2017 y con el que registró 379 partidos disputados, 108 goles y 54 asistencias (contando un breve préstamo con Athletico Paranaense en 2018, donde levantó una Copa Sudamericana).

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7