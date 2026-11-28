Las Águilas apenas han ganado uno de siete partidos de Liguilla pitados por el silbante

America y Guillermo Almada se vuelven a encontrar con Luis Enrique Santander en la vuelta de los Cuartos de Final frente a Monterrey. Apenas hace un mes, el estratega uruguayo criticó al árbitro, pero ¿cómo le ha ido realmente a las Águilas cuando Santander les pita?

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Después de empatar ante Toluca en la Jornada 15, el técnico azulcrema explotó contra el arbitraje al señalar: “No queremos que nos beneficien, queremos que sea justo”. Esto, luego de que el experimentado árbitro no sacara la segunda amarilla a Federico Pereira durante la primera mitad. Además, Almada consideró que los goles de los Diablos habían sido polémicos.

Esta temporada, Luis Enrique Santander ha pitado tres partidos del América, con un saldo de una victoria ante Querétaro, una derrota frente a Cruz Azul y un empate contra Toluca. Sin embargo, en sus últimos 10 encuentros dirigidos a las Águilas, el balance tampoco es positivo, pues solamente han conseguido dos victorias, cuatro derrotas y cuatro empates.

Luis Enrique Santander, árbitro mexicano | IMAGO7

La situación es similar en Liguilla. De los siete partidos de fase final que Santander le ha pitado al América, los azulcremas solamente han ganado uno, además de registrar tres empates y tres derrotas.

Santander en Liguilla vs América

Clausura 2026 | Cuartos de Final (ida): Pumas 3-3 América.

Clausura 2025 | Cuartos de Final: Cruz Azul 1-0 América (derrota).

Clausura 2022 | Repechaje: Puebla 2-2 América.

Apertura 2019 | Final (ida): Monterrey 2-1 América (derrota).

Apertura 2018 | Semifinales: Pumas 1-1 América.

Clausura 2018 | Cuartos de Final: Pumas 4-1 América (victoria).

Clausura 2015 | Cuartos de Final: Pachuca 3-2 América (derrota).

Guillermo Almada da una indicación de manera airada en el Clásico Capitalino | Imago7