¡De la celebración a la polémica! Helinho y el festejo que puede costarle la roja

El brasileño marcó en el tiempo agregado, pero su celebración abrió el debate sobre una posible segunda tarjeta amarilla

Toluca consiguió su boleto a las Semifinales del Apertura 2026 después de empatar 2-2 frente al Atlas en el partido de vuelta y llevarse la serie con un marcador global de 4-2; sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención llegó en los últimos instantes del encuentro, cuando Helinho apareció para marcar el tanto definitivo de los Escarlatas.

Podría interesarte Futbol Toluca sobrevivió al Atlas que no logró aguantar una ventaja de dos anotaciones

¿Qué sucedió?

Al minuto 95, el atacante brasileño aprovechó los espacios que dejó el conjunto rojinegro, condujo el balón y sacó un disparo de derecha para vencer a Camilo Vargas. Después del gol, Helinho se quitó la camiseta y realizó un festejo en el que simuló disparar una pistola con las manos.

El futbolista recibió una tarjeta amarilla por quitarse la playera, una acción que está contemplada como motivo de amonestación. No obstante, su celebración también dejó una interrogante: ¿el gesto de simular un disparo podía representar una segunda amonestación y, por consecuencia, su expulsión?

Toluca celebrando gol vs Atlas | IMAGO7

¿Por qué podría ser sancionado?

La posibilidad de una sanción también encuentra sustento en el artículo 43 del Reglamento de Sanciones de la FMF. Este apartado establece que los jugadores que celebren un gol con gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos o francamente antideportivos hacia el adversario o el público pueden recibir alguna de las sanciones contempladas en el artículo 6, además de una multa de hasta 1,500 UMAs y/o una suspensión de uno a dos partidos.

Un aspecto relevante es que el propio reglamento señala que estas conductas pueden ser sancionadas hayan sido vistas o no por el árbitro. Por lo tanto, el festejo de Helinho podría ser objeto de una revisión disciplinaria.

Un antecedente reciente ocurrió en septiembre de 2026, cuando el futbolista israelí Sayed Abu Farchi fue expulsado durante el encuentro ante Austria, correspondiente a la Liga de Naciones. Después de marcar, utilizó el banderín de tiro de esquina para simular un disparo. Como ya tenía una amonestación, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja.

Helinho tras anotar gol con Toluca en los cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

En la Liga MX también existe un festejo que recuerda al de Helinho. En 2011, Marco Fabián, entonces jugador de Chivas, simuló disparar una pistola contra su compañero Alberto Medina durante la celebración de un gol. Sin embargo, aquel episodio no debe confundirse con una expulsión o una sanción disciplinaria de la FMF por ese gesto.