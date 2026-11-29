VIDEO: Así fue el polémico penalti sobre Kevin Zenón que terminó en gol para Atlas

Diego Barbosa derribó dentro del área a Kevin Zenón en los primeros minutos de juego

La polémica arbitral se hizo presente en el Estadio Jalisco durante el juego de Vuelta de los Cuartos de Final entre entre Atlas y Toluca. Una decisión del silbante Jesús López Valle, después de recurrir al VAR, terminó por concederle una pena máxima al conjunto rojinegro, en una jugada protagonizada por Kevin Zenón que generó controversia.

La acción ocurrió dentro del área después de que Diego Barbosa le propinó un contacto al atacante de Atlas, Kevin Zenón y provocó que el árbitro acudiera al monitor para analizar nuevamente lo sucedido.

Jesús López Valle, arbitro de la Liga MX | IMAGO7

Tras observar las repeticiones, Pacheco determinó señalar el penalti a favor de los Zorros, una decisión que no pasó desapercibida por la importancia que tenía en el desarrollo de la eliminatoria.

La determinación arbitral abrió el debate sobre la existencia de una infracción en la jugada, pues se trató de una acción que necesitó de la intervención del videoarbitraje antes de que se concediera el castigo.

Con la oportunidad desde los once pasos, Aldo Rocha asumió la responsabilidad. El capitán rojinegro tomó el balón y ejecutó el disparo para vencer al guardameta del Toluca y mandar el esférico al fondo de las redes, desatando la celebración de los aficionados en el inmueble tapatío.

La jugada polémica terminó convirtiéndose en un momento determinante para el Atlas, que encontró en los pies de su capitán una oportunidad para acercarse en el marcador y alimentar sus esperanzas de remontar la eliminatoria de Cuartos de Final del Apertura 2026.