Los Rojinegros llegaron a tener la eliminatoria en sus manos, pero Alexis Vega y Helinho aparecieron en el complemento para rescatar al campeón y darle a Toluca el boleto a las semifinales

Atlas estuvo cerca de protagonizar una remontada memorable, pero se quedó sin conseguir la hazaña. Los Rojinegros igualaron 2-2 ante Toluca en el partido de vuelta de los Cuartos de Final; sin embargo, las anotaciones de Alexis Vega y Helinho en la segunda mitad terminó con las ilusiones de la Fiel con el 4-2 global y aseguró el boleto de los Diablos Rojos a las semifinales del Apertura 2026.

El conjunto dirigido por los Zorros saltó al terreno de juego con la obligación de buscar la remontada y encontró en Aldo Rocha y Kevin Zenón a sus principales protagonistas. Con dos anotaciones durante la primera mitad, Atlas consiguió igualar momentáneamente el rumbo de la eliminatoria y encendió la esperanza de su afición.

Atlas comenzó con fuerza el encuentro

Desde los primeros minutos, Kevin Zenón mostró que sería uno de los jugadores más peligrosos del encuentro. El argentino probó suerte en un par de ocasiones con disparos de larga distancia, aunque sus intentos se marcharon apenas por encima y a un costado del arco defendido por Luis García.

La insistencia rojinegra encontró recompensa después de una acción dentro del área. Jorge Sánchez envió un centro raso que encontró a Zenón, quien remató de primera intención, pero fue derribado en el intento. La jugada fue revisada por el VAR y, tras observar la acción, el árbitro señaló penalti por una falta de Diego Barbosa sobre el atacante argentino.

Kevin Zenón celebra el gol que anotó ante Toluca | Mexsport

Aldo Rocha tomó la responsabilidad desde los once pasos y no perdonó. El capitán rojinegro ejecutó con un disparo al centro de la portería para vencer a Luis García y colocar el 1-0, resultado que comenzó a alimentar las esperanzas de remontada en el Estadio Jalisco.

Zenón encendió la ilusión rojinegra, pero Toluca reaccionó

Toluca intentó responder y generó peligro con disparos de Diego Barbosa y Nicolás Castro, pero Camilo Vargas apareció oportunamente para mantener su portería protegida. El guardameta colombiano también se convirtió en una pieza fundamental al detener un cabezazo de Jesús Gallardo y posteriormente un remate de Paulinho, ambos después de servicios de Alexis Vega y Helinho, respectivamente.

Atlas, por su parte, no renunció al ataque y encontró espacios para seguir lastimando a la defensa escarlata. Jorge Sánchez volvió a conectar con Kevin Zenón mediante un pase filtrado que obligó a Luis García a intervenir para mandar el balón a tiro de esquina.

Cuando parecía que el descanso llegaría con la mínima ventaja rojinegra, apareció nuevamente la conexión entre Elías Montiel y Zenón. El mediocampista filtró un balón preciso para el argentino, quien quedó frente al guardameta y definió al primer poste para firmar el 2-0. La anotación desató la euforia de la afición atlista, que veía cada vez más cerca la posibilidad de completar la hazaña.

Alexis vega en celebración de gol | IMAGO7

Sin embargo, el panorama cambió durante el complemento. Toluca adelantó sus líneas y comenzó a cargar con mayor intensidad sobre el arco de Camilo Vargas. El colombiano tuvo que emplearse a fondo ante un cabezazo de Federico Viñas y posteriormente frente a un remate de Alexis que terminó estrellándose en el poste, luego de un tiro libre cobrado en corto por Helinho.

Alexis Vega y Helinho terminaron con el sueño del Atlas

Los Diablos Rojos aumentaron la presión y encontraron una oportunidad desde el punto penal. La jugada fue revisada por el VAR ante una posible infracción dentro del área y, después de analizarla, se determinó una falta de Adonis Frías sobre un futbolista escarlata.

Atlas vs Toluca en la Vuelta de los Cuartos de Final | MEXSPORT

Vega tomó el balón y asumió la responsabilidad en el momento más importante para su equipo. El atacante mexicano cobró hacia el costado izquierdo, engañó a Vargas y consiguió el 2-1 que terminó por inclinar la eliminatoria a favor de Toluca.

Atlas necesitaba una anotación más para mantener vivo el sueño de las semifinales, pero el tiempo comenzó a convertirse en su principal enemigo. Los rojinegros resistieron como pudieron los últimos embates escarlatas, sin embargo en el agregado Helinho silenció el Jalisco con el 2-2 para cerrar la serie con el 4-2 final.

Atlas agradece el apoyo de su afición | Mexsport