¡Alexis Vega rescata al Toluca! El penal que devolvió a los Diablos a semifinales

El capitán escarlata convirtió desde los once pasos y puso el 3-2 global a favor de los mexiquenses

Toluca encontró en Alexis Vega al hombre que necesitaba para recuperar la ventaja en los cuartos de final. El atacante mexicano convirtió un penalti al minuto 77 en la vuelta frente al Atlas y colocó el marcador global 3-2 a favor de los Diablos Rojos, resultado que, hasta el momento, les da el boleto a las Semifinales.

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La anotación llegó después de que el conjunto escarlata incrementara la presión en el complemento. Tras un primer tiempo complicado, en el que los rojinegros marcaron dos goles por conducto de Aldo Rocha, desde el punto penal, y Kevin Zenón, Toluca necesitaba reaccionar para evitar la eliminación.

Alexis Vega cobrando penal vs Atlas en el Apertura 2026 | IMAGO7

El VAR abrió la puerta para Toluca

Los dirigidos por Antonio Mohamed comenzaron a generar peligro en la segunda mitad. Paulinho tuvo una oportunidad con un remate de cabeza que Camilo Vargas logró detener, mientras que Alexis Vega estuvo cerca de marcar con un disparo de larga distancia que terminó estrellándose en el travesaño al minuto 69.

La insistencia escarlata tuvo recompensa poco después. Al 72’, el árbitro revisó en el VAR una acción dentro del área y, tras observar la jugada, señaló la pena máxima a favor de Toluca.

Alexis vega en celebración de gol | IMAGO7

Vega no perdonó desde los once pasos

Alexis Vega tomó la responsabilidad y ejecutó con la pierna derecha, colocando el balón hacia el costado derecho de la portería. El delantero engañó a Camilo Vargas y consiguió el 2-1 de la noche, que significó el 3-2 en el marcador global.

Con ese tanto, Toluca recuperó el control de la eliminatoria y obligó al Atlas a buscar nuevamente la remontada en los minutos finales.