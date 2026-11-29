El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, defendió la clasificación de los Diablos Rojos a las semifinales del Apertura 2026 y aseguró que su equipo fue justo vencedor de la eliminatoria frente al Atlas, pese a reconocer que los Rojinegros complicaron el encuentro y estuvieron cerca de conseguir la remontada.
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El estratega argentino consideró que su equipo no tuvo un buen desempeño durante la primera mitad del partido de vuelta, en la que Atlas consiguió marcar dos goles y puso contra las cuerdas al conjunto mexiquense.
Fue un partidazo; nos dejaron un tiempo bastante largo afuera, como una hora o menos. Nosotros no hicimos un muy buen primer tiempo, y creo que esto se debe a que no fuimos contundentes en casa: ahí teníamos que haber liquidado la serie. Atlas hizo un gran partido, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de eventos y a no rendirnos; fuimos por los goles y los conseguimos justamente. Creo que somos justos ganadores”, expresó.
Mohamed considera que ninguno de los dos penales debió señalarse
Uno de los temas que generó polémica durante el encuentro fueron las dos penas máximas señaladas por el árbitro, una a favor del Atlas y otra para Toluca. Al respecto, el ‘Turco’ sorprendió al reconocer que, desde su perspectiva, ninguna de las dos acciones debió sancionarse como penalti.
Después, creo que coincides en el partido: a mí me parece que ninguno de los dos es penal, a mi entender del fútbol, y eso también hace que el rival se meta al partido y después hace que nosotros estemos arriba en la serie. Creo que eso fue importante en lo anímico para modificar el rumbo del juego”, comentó.
El entrenador también reconoció la actuación de Camilo Vargas, quien fue una de las figuras de la eliminatoria gracias a sus intervenciones para evitar una mayor diferencia en el marcador.
Yo me lo guardo para mí. Después, en el segundo tiempo, creo que fuimos nosotros. Camilo en el primer partido y hoy hizo entre seis y siete tapadas impresionantes. En un momento de la serie pudo haber pasado cualquiera, y eso se debe a que nosotros no fuimos contundentes y no estamos siendo contundentes. Hay que seguir mejorando ese aspecto, porque hoy Atlas vendió muy cara la derrota; creo que fue un partido importante y muy bueno”, señaló.
Finalmente, Mohamed evitó adelantarse a lo que podría representar una nueva final para los Diablos Rojos y aseguró que su atención está completamente puesta en el siguiente compromiso.
Nosotros lo único que pensamos es en el próximo partido. No podemos pensar más lejos, no podemos cometer ese error. Creo que eso es lo que nos ha llevado a poder conquistar tantos triunfos, tantos logros y tantos títulos. Sabemos la agenda que tenemos cargada por delante, pero no nos podemos desenfocar del próximo partido, que es el miércoles, y tenemos que sacar diferencia. Otra vez le agradezco a mis jugadores porque se han entregado y han llevado el plan de partido del segundo tiempo como lo preparamos. Estoy orgulloso de conducir este grupo de jugadores e ilusionado con poder llegar a una nueva final navideña”, concluyó.