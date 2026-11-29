Nosotros lo único que pensamos es en el próximo partido. No podemos pensar más lejos, no podemos cometer ese error. Creo que eso es lo que nos ha llevado a poder conquistar tantos triunfos, tantos logros y tantos títulos. Sabemos la agenda que tenemos cargada por delante, pero no nos podemos desenfocar del próximo partido, que es el miércoles, y tenemos que sacar diferencia. Otra vez le agradezco a mis jugadores porque se han entregado y han llevado el plan de partido del segundo tiempo como lo preparamos. Estoy orgulloso de conducir este grupo de jugadores e ilusionado con poder llegar a una nueva final navideña”, concluyó.