Pocho Guzmán en el Estadio Jalisco con cruce de palabras con reportero | IMAGO7

El futbolista de los Escarlatas fue captado mientras le reclamaba algo al periodista

Víctor ‘Pocho’ Guzmán protagonizó un tenso momento durante los Cuartos de Final de vuelta entre Atlas y Toluca, luego de hacerse de palabras con un reportero de TUDN en la cancha del Estadio Jalisco.

¿Qué sucedió?

El futbolista de los Escarlatas fue captado en video mientras reclamaba algo al periodista, mostrando una evidente molestia. En el intercambio también estuvo involucrado un integrante del cuerpo técnico de Toluca, quien se encontraba junto al mediocampista.

El momento ocurrió mientras Toluca se encontraba abajo en el marcador, situación que también se vivía con intensidad en las tribunas, donde la afición no dejó de alentar a su equipo.

Pocho Guzmán en el Jalisco en Liguilla | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo terminó el partido?

Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron en el encuentro y lograron darle la vuelta al marcador, consiguiendo imponerse a Atlas y sellar su clasificación a las Semifinales con un global de 4-2.