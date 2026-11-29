Víctor ‘Pocho’ Guzmán protagonizó un tenso momento durante los Cuartos de Final de vuelta entre Atlas y Toluca, luego de hacerse de palabras con un reportero de TUDN en la cancha del Estadio Jalisco.
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¿Qué sucedió?
El futbolista de los Escarlatas fue captado en video mientras reclamaba algo al periodista, mostrando una evidente molestia. En el intercambio también estuvo involucrado un integrante del cuerpo técnico de Toluca, quien se encontraba junto al mediocampista.
El momento ocurrió mientras Toluca se encontraba abajo en el marcador, situación que también se vivía con intensidad en las tribunas, donde la afición no dejó de alentar a su equipo.
¿Cómo terminó el partido?
Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron en el encuentro y lograron darle la vuelta al marcador, consiguiendo imponerse a Atlas y sellar su clasificación a las Semifinales con un global de 4-2.
Hasta el momento, se desconoce qué provocó el reclamo de Víctor Guzmán, aunque el video del momento ya ha llamado la atención.