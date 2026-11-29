Los Rojinegros estuvieron cerca de consumar una remontada frente al Toluca; pero mo pudieron

La ilusión de Atlas por alcanzar las Semifinales del Apertura 2026 terminó en medio de la frustración. Aunque los Rojinegros estuvieron cerca de consumar una remontada frente al Toluca, los goles de Alexis Vega y Helinho terminaron por sentenciar su eliminación, un resultado que dejó profundamente dolido a Hernán Crespo.

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¿Qué dijo Crespo?

El entrenador argentino reconoció que la derrota fue especialmente dolorosa por la manera en que se desarrolló el encuentro, pues consideró que sus dirigidos tuvieron un desempeño sobresaliente durante buena parte del compromiso y fueron capaces de competir de igual a igual ante uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano.

“De nuestra parte hay un gran dolor y frustración. Al mismo tiempo, siento un enorme orgullo por lo que hizo el equipo. Jugamos un primer tiempo extraordinario y nos pusimos por delante ante un gran rival. Toluca es un equipo de mucha categoría y está acostumbrado a este tipo de instancias. Nosotros le jugamos de igual a igual. Hasta el minuto 77 fuimos superiores y merecíamos más. Lo que hizo la gente fue impresionante, nos acompañó y estuvo espectacular. Por eso también sentimos tanto dolor y frustración”, expresó.

Atlas agradece el apoyo de su afición | Mexsport

La eliminación también impidió que Crespo realizara un balance sobre su primer semestre al frente de los Zorros. El estratega prefirió reconocer el respaldo que ha recibido de la institución y de la afición, aunque dejó claro que alcanzar los Cuartos de Final no es suficiente para las aspiraciones que existen dentro del proyecto encabezado por Grupo PRODI.

“Hoy no es el momento, es muy difícil hablar de balances. Quiero agradecerle a Atlas y a esta ciudad; no tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Sin embargo, es complicado hacer un análisis en un día como hoy, cuando el dolor es tan grande. Tenemos muy claro que terminamos en cuarto lugar y estuvimos a la altura, pero no alcanza. Quiero más y pretendo más, y Grupo PRODI también quiere más. Cuando pase esta tristeza y podamos tomar distancia, habrá que pensar y analizar las cosas con tranquilidad. Esto es una toma de decisiones constante y el proyecto está creciendo de manera acelerada. Las perspectivas son muy buenas”, agregó.

Alexis Vega cobrando penal vs Atlas en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Habrá cambios en Atlas?

Pese al golpe deportivo, el técnico sudamericano adelantó que Atlas continuará fortaleciendo su estructura y contará con inversión para mejorar su plantilla. Crespo reconoció que el equipo necesita crecer para competir con instituciones que llevan varios años consolidando sus proyectos, pero se mostró optimista respecto al futuro de los rojinegros.

“El próximo año no solamente Atlas va a invertir, también lo harán los demás equipos, como lo vienen haciendo desde hace años. Nosotros vamos por ese camino. No sé cuánto tiempo llevará, pero tenemos que empezar por ser competitivos. Yo veo un futuro espectacular para Atlas. Hay que entender que estamos construyendo algo importante. El estadio estará listo en cuatro años, las construcciones llevan tiempo y estamos frente a un proyecto trascendente”, añadió.

Hernán Crespo, entrenador del Atlas, en partido ante Pachuca | IMAGO7

Finalmente, Crespo pidió paciencia para el proceso de transformación que atraviesa la institución. El argentino reconoció que todavía existen diferentes aspectos por mejorar y que las decisiones deberán tomarse con tranquilidad, aunque se mostró convencido de que Atlas tiene las condiciones para volver a levantar un campeonato.