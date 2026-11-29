Con dos penales concedidos por Edwin Cerrillo las Águilas se quedaron en Cuartos de Final por tercera ocasión consecutiva

Terminó el martirio de las Águilas y Monterrey se convirtió en el segundo Semifinalista del Apertura 2026. Con dos goles de penalti, los Rayados se impusieron 2-0 a domicilio al América, que terminó el torneo con siete encuentros sin victoria. Ahora, los regiomontanos esperan los resultados del domingo para conocer a su rival.

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Al minuto 9, América avisaba. Alejandro Zendejas realizaba una gran jugada, giraba sobre sí mismo y proyectaba el balón para Isaías Violante, quien mandaba un buen centro que Henry Martín remataba, pero el ‘Mochis’ Cárdenas, atento, rechazaba el disparo.

Rayados respondía y, al 14, Roberto de la Rosa se perdía una clara oportunidad. Lucas Ocampos metía un gran cambio de juego que Oliver Torres recentraba, pero Santiago Ramos realizaba una gran barrida para incomodar al delantero regiomontano, quien terminaba mandando el balón por encima del arco.

Luca Orellano tras anotar vs América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Al cierre del primer tiempo, Almada les pedía intensidad a sus jugadores, mientras que Alejandro Zendejas le respondía que calma. Entonces comenzaba la presión americanista, que terminaba con un error del ‘Mochis’ Cárdenas, quien le regalaba el balón al ‘10’ del América, aunque este no lograba realizar un buen control y desperdiciaba la oportunidad.

En la segunda mitad, el partido se trababa. Mientras Almada intentaba mover sus piezas al minuto 64, Rayados avisaba con un cabezazo de Fidel Ambriz que se estrellaba en el poste.

Henry Martín en los Cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

Sin embargo, un par de minutos después, el recién ingresado Edwin Cerrillo sujetaba dentro del área a Jorge Rodríguez y, luego de que Enrique Santander revisara la jugada en el VAR, señalaba el penalti. Lucas Orellano era el encargado de tomar el balón y marcar el 1-0.

Ya en el cierre del partido, al 80, Jesús Corona desbordaba y, al mandar el centro, recibía un contacto de Santiago Bueno. Santander no dudaba en señalar nuevamente el punto penal. Esta vez, el europeo Uroš Đurđević era el encargado de vencer a Cota para poner el clavo final.

De esta forma, Monterrey volvió a convertirse en el verdugo de las Águilas, pues ya las había eliminado este semestre en la Leagues Cup y ahora lo hizo en los Cuartos de Final del Apertura 2026.