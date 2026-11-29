VIDEO: Así fue el grosero error de Roberto De la Rosa frente a la portería del América

El delantero de Rayados no pudo concretar un disparo frente al arco, mismo que estaba vacío

Dicen que la suerte no juega, pero algunas veces es más la suerte que el futbol. Durante el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del duelo entre América y Rayados de Monterrey, el equipo de la Pandilla dejo escapar una oportunidad clara, pues Roberto de la Rosa falló un remate frente al arco de los locales con todo y sin portero.

¿Cómo fue la falla de Roberto?

Durante el minuto 13 de la primera mitad, Lucas Ocampos mandó un centro al segundo poste de la portería de Rodolfo Cota, un recentro dejo al arquero y la defensa vencida, por lo que el delantero de Monterrey, Roberto De la Rosa pudo rematar solo frente al arco y sin portero.

América vs Monterrey en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Desafortunadamente para el conjunto de Matías Almeyda, el delantero mexicano remató de mala manera y con un impacto con la pantorrilla derecha mandó el balón por encima del arco de Cota, dejando ir la oportunidad de poner el 0-1 en favor del equipo del norte y el primero de la llave.

Pese a que en primera instancia parecía que el defensa del América, Sergio Ramos Mingo se había interpuesto entre De la Rosa y el arco, al final las mismas cámaras se encargaron de desmentir esto, dejando ver que todo había sido una falla clara del futbolista de Monterrey, quien en un arco abierto y sin portero no pudo definir su remate.

¿Cómo marcha el America vs Monterrey?

Tal y como se esperaba, Águilas y Rayados presentaron una mejor cara en el duelo de Vuelta, pues en la Ida ambos dejaron ver que ‘sus mejores armas’ serían guardadas para el segundo partido. Sin embargo, esto no hizo una mayor diferencia en los primeros 45 minutos de juego.

El primer equipo en presentarse dentro del cama fue el de casa. América tuvo una primera opción cuando Isaías Violante mandó un centro a Henry Martín en el corazón del área, el atacante mexicano remato de mala manera y el balón llegó fácil a las manos del portero Luis Cárdenas.

Con el 0-0 en el tablero y tras las dos fallas en ambos lados, el América estaría calificado por posición en la tabla, mientras que Monterrey esta obligado a marcar al menos un gol y no recibir para poder avanzar a las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX.