Atlético La Paz y Morelia alzan la voz en plena final al lanzar mensaje con el que exigen el regreso del ascenso y descenso

Atlético La Paz y Morelia mandan mensaje previo a la Final de Expansión | @atleticolapaz

En medio de la disputa por el título de la Liga de Expansión MX, los equipos aprovecharon para enviar un mensaje sobre una de las demandas que sigue pendiente en el futbol mexicano

La Final de Vuelta de la Liga de Expansión MX tuvo un mensaje que fue más allá de la disputa por el campeonato; Atlético La Paz y Atlético Morelia se unieron para manifestarse a favor del regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, una exigencia que mantienen los clubes de esta categoría.

Durante el protocolo previo al encuentro, ambos equipos posaron con una manta en la que se podía leer: “esta final, no es el final de nuestra lucha”, una frase con la que dejaron claro que su postura seguirá vigente mientras no existan condiciones para que los equipos de Expansión puedan competir por un lugar en la Primera División.

Jugadores de Atlético La Paz y Morelia se unieron en una sola voz | Captura

¿Por qué los equipos de Expansión siguen reclamando el ascenso?

La inconformidad tiene su origen en abril de 2020, cuando la Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó suspender el ascenso y descenso durante seis temporadas, inicialmente como una medida para atender la situación económica de los clubes durante la pandemia de Covid-19.

Desde entonces, la Liga de Expansión quedó sin la posibilidad de llegar deportivamente a la máxima categoría.

Aunque la suspensión tenía como límite la temporada 2025-2026, la Liga MX publicó en julio de 2026 un reglamento que mantiene bloqueados los movimientos entre ambas divisiones para la campaña 2026-2027.

Jugadores de Club Atlético La Paz celebran uno de sus goles | Imago7

Esto provocó nuevas inconformidades entre las instituciones que buscan recuperar la oportunidad de competir por un lugar en Primera División.

Atlético La Paz y Morelia mantienen viva la exigencia

La protesta de Atlético La Paz y Atlético Morelia también tiene un antecedente en los tribunales. Ambos clubes formaron parte de un grupo de diez instituciones que en mayo de 2025 recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar el restablecimiento del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Acciones del partido de Ida de la Gran Final de la Liga de Expansión, entre Atlético Morelia y Atlético La Paz | IMAGO7