Monterrey sumó su triunfo número seis contra las Águilas y el segundo de manera consecutiva

Rayados volvió a imponerse al América en una serie de Liguilla y reafirmó su dominio sobre las Águilas en los enfrentamientos de eliminación directa, luego de quedarse con el boleto a las Semifinales en los cuartos de final del Apertura 2026.

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Esta fue la novena ocasión en la que Monterrey y América se enfrentaron en una serie de liguilla, un historial que nuevamente favoreció a los regiomontanos, quienes consiguieron su sexta eliminación sobre el conjunto azulcrema, mientras que los capitalinos se han impuesto en tres ocasiones.

Jugadores de Monterrey celebrando gol ante América | MEXSPORT

Además, el resultado representó la segunda eliminatoria consecutiva que Rayados le gana al América, luego de que también lo superara en su enfrentamiento previo, manteniendo una tendencia favorable ante uno de sus rivales recurrentes en las fases finales del futbol mexicano.

Ambas eliminatorias consecutivas ganadas por Monterrey se dieron en los cuartos de final, una instancia en la que los albiazules han conseguido superar a las Águilas en dos ocasiones seguidas, mostrando nuevamente su capacidad para resolver series de alto calibre.

América eliminado a manos de Monterrey en el 2025 | IMAGO7

Otro dato que destaca es que en las dos eliminatorias más recientes, Rayados consiguió avanzar jugando como visitante en el partido decisivo, un escenario que no impidió que el equipo regiomontano se impusiera ante el América y consiguiera su clasificación.

Con este nuevo capítulo en la rivalidad, Monterrey amplió su ventaja en el historial de eliminatorias frente a las Águilas, al sumar seis series ganadas de nueve disputadas, y ahora buscará trasladar ese impulso a las semifinales del Apertura 2026.