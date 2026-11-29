Rayados sufrió un nuevo contratiempo en el duelo ante América, luego de que Orbelín Pineda tuviera que abandonar el terreno de juego al minuto 20 del partido de vuelta de los cuartos de final, debido a molestias físicas.
Guillermo Almada y sus antecedentes de conflictos con jugadores
El mediocampista mexicano no pudo continuar en el compromiso disputado en el Estadio Azteca, por lo que Matías Almeyda se vio obligado a realizar un movimiento en su alineación antes de cumplirse la primera mitad del encuentro.
En su lugar ingresó Stefan Medina, quien tomó el lugar del futbolista mexicano para que el conjunto regiomontano pudiera reajustar su esquema en medio de un partido clave por el boleto a las semifinales del Apertura 2026.
Los tres refuerzos de Rayados están lesionados
La salida de Orbelín representa otra preocupación para el cuadro albiazul, pues se suma a las bajas de Hugo Cuypers y Diego Rossi, quienes también se encuentran fuera de actividad por problemas físicos y no pudieron estar disponibles para este compromiso.
De esta manera, los tres refuerzos que incorporó Monterrey para esta temporada se encuentran lesionados, justo cuando el equipo atraviesa la etapa más importante del campeonato y busca mantenerse con vida en la liguilla.
La situación representa un golpe para Matías Almeyda, quien pierde alternativas en su plantilla en plena eliminatoria ante las Águilas, con la necesidad de buscar soluciones en el resto de sus futbolistas para afrontar el compromiso en el Estadio Azteca.