Rayados recibe otro golpe ante América, con la salida de Orbelín Pineda por lesión

Monterrey sufrió una nueva baja durante la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, luego de que el mediocampista mexicano tuviera que salir al minuto 20

Rayados sufrió un nuevo contratiempo en el duelo ante América, luego de que Orbelín Pineda tuviera que abandonar el terreno de juego al minuto 20 del partido de vuelta de los cuartos de final, debido a molestias físicas.

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El mediocampista mexicano no pudo continuar en el compromiso disputado en el Estadio Azteca, por lo que Matías Almeyda se vio obligado a realizar un movimiento en su alineación antes de cumplirse la primera mitad del encuentro.

Orbelín Pineda en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

En su lugar ingresó Stefan Medina, quien tomó el lugar del futbolista mexicano para que el conjunto regiomontano pudiera reajustar su esquema en medio de un partido clave por el boleto a las semifinales del Apertura 2026.

Los tres refuerzos de Rayados están lesionados

Uros Djurdjevic celebrando gol con Monterrey | IMAGO7

La salida de Orbelín representa otra preocupación para el cuadro albiazul, pues se suma a las bajas de Hugo Cuypers y Diego Rossi, quienes también se encuentran fuera de actividad por problemas físicos y no pudieron estar disponibles para este compromiso.

De esta manera, los tres refuerzos que incorporó Monterrey para esta temporada se encuentran lesionados, justo cuando el equipo atraviesa la etapa más importante del campeonato y busca mantenerse con vida en la liguilla.

Orbelín Pineda en celebración con Rayados de Monterrey | MEXSPORT