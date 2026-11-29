Durdevic vuelve de lesión y marca su primer gol del torneo para Rayados

El delantero serbio celebró con todo su segundo cuarto tanto en todo un año

Rayados amplió su ventaja ante América en el duelo de vuelta de los cuartos de final, luego de que Uros Durdevic convirtiera un segundo penal para el conjunto regiomontano, en una jugada donde nuevamente Edwin Cerrillo cometió una falta dentro del área.

El atacante montenegrino tomó la responsabilidad desde los once pasos y mandó el balón al fondo de las redes, en un momento especial para él, pues regresó a la actividad después de permanecer cerca de un mes y medio fuera por lesión.

Uros Djurdjevic celebrando gol con Monterrey | IMAGO7

Uros Durdevic y su primer tanto en el apertura 2026

El tanto representó el primero de Durdevic en el Apertura 2026, en apenas su sexto partido de la temporada. Antes de este compromiso, el delantero únicamente había acumulado 84 minutos de juego, por lo que su regreso tuvo un impacto inmediato en el marcador.

La jugada del segundo penal se originó tras una falta de Edwin Cerrillo sobre Jesús Corona dentro del área, acción que le permitió a Monterrey contar nuevamente con una oportunidad desde el manchón penal para aumentar su ventaja ante las Águilas.

Uros Durdevic, jugador de Rayados, en lamento tras falla ante Atlante, en el Apertura 2026

Luca Orellano abrió el marcador desde el penal

Previamente, Rayados había conseguido ponerse al frente en el marcador gracias a Luca Orellano, quien convirtió el primer penal de la noche, luego de una falta de Edwin Cerrillo sobre Jorge ‘Corcho’ Rodríguez dentro del área.

Luis Enrique Santander revisó la acción en el VAR y determinó señalar la pena máxima, además de amonestar al futbolista del América, para que posteriormente el argentino concretara el cobro y adelantara a Monterrey en la eliminatoria.