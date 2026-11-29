El técnico de Monterrey respondió a los insultos recibidos por un sector del americanismo en la zona hospitality

Una vez más la zona hospitalizó en el Estadio BANORTE dio mucho de qué hablar. Luego de eliminar al América en los Cuartos de Final, el técnico de los Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, se hizo de palabras con un aficionado que lo insulto detrás del cristal de seguridad situación que tuvo que ser intervenida por la policía del recinto.

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¿Qué pasó con Matías Almeyda?

A través de un video en redes sociales se pudo ver cómo al menos cuatro seguidores del América insultaron a Almeida. Los seguidores del equipo local lo ofendieron e hicieron seas obsesas, mismas que no pudo ignorara el ‘Pelado’.

A diferencia de los aficionados azulcremas, Almeida al principio solo miro con una leve sonrisa, sin embargo, su rostro cambio luego de algunos insultos. Ante el cambio de humor del estratega la policía y el propio cuerpo técnico del argentino terminaron por llevarse de la zona al entrenador.

Matías Almeyda en el banquillo del Olímpico Universitario durante el Pumas vs Monterrey | Imago7

Tras la difusión del video, varias personas en redes sociales volvieron a criticar la zona de hospitality del Coloso de Santa Úrsula, pues si bien se diseñó para que la afición pudiera tener de cerca a los jugadores durante la Copa del Mundo 2026, la afición en México no ha cumplido los estándares de conducta en los duelos posteriores a la contienda internacional.

La situación con Almeyda se sumo a casos anteriores donde incluso un par de fanáticos casi logran traspasar el cristal, mientras que otros tuvieron que ser retirados por su conducta agresiva en contra de los futbolistas o miembros de algún equipo.

¿Cómo fue la derrota de América?

Si bien las acciones de los fanáticos no son para nada justificables, es una realidad que los seguidores del América salieron frustrados del Estadio BANORTE, esto tras la pobre exhibición de su equipos, el cual terminó por caer 0-2 ante los Rayados de Monterrey, todo gracias dos penales causados por Edwin Cerrilo en el segundo tiempo.

Con la derrota, las Águilas se despiden por tercera ocasión consecutiva del torneo en la etapa de Cuartos de Final, además de ser la segunda vez en un periodo de un año que Monterrey elimina al América, tomando la ventaja de la rivalidad con seis triunfos en Liguilla a su favor contra tres de los de Coapa.