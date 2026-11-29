"No importa": Matías Almeyda le quita importancia a lesión de Orbelín Pineda y manda mensaje de cara a Semifinales

Matías Almeyda, con Rayados de Monterrey durante la Liguilla del Apertura 2026 | MEXSPORT

El estratega de Rayados dejó claro que no dependen de solo un jugador

Matías Almeyda dejó claro que Monterrey no depende de individualidades. Pese a llegar con cinco bajas al partido ante América y perder a Orbelín Pineda durante los primeros minutos, Rayados consiguió su boleto al vencer 2-0 a domicilio a las Águilas.

Tras la victoria, el estratega argentino reconoció el esfuerzo de sus jugadores y destacó la respuesta de quienes tuvieron que asumir las bajas de los lesionados.

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“No nos importa, porque hoy De la Rosa jugó un gran partido, entró Djuka e hizo lo suyo, Stefan hizo lo suyo. Nosotros no dependemos de uno o dos jugadores. Si tengo que poner a los pibes, pondré a los pibes; si van cayendo, se dejan el alma. Entreno a un equipo que no se deja nada, espero recuperar y ver quién llega, vamos a dar batalla”, señaló Almeyda.

El técnico también reconoció que la lesión de Orbelín Pineda modificó sus planes, aunque destacó que la preparación y el compromiso de todo el plantel permiten responder ante estas situaciones.

“Muchas veces tomamos decisiones rápidas, nunca pensé que Orbe se iba a lesionar tan rápido. Creo en el esfuerzo, las ganas, eso lleva la ilusión de que todos estén preparados”, explicó.

Matías Almeyda y Guillermo Almada durante el partido de Monterrey y América en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Por otra parte, Almeyda aseguró que el planteamiento de Monterrey salió como lo había trabajado durante la semana, pues su intención era quitarle espacios al América, impedir que generara juego y aprovechar las recuperaciones para atacar.

“El partido estaba planificado como se dio, no dejar jugar al América, no dejarlos pensar, recuperando, jugar. Nosotros no solo defendimos, tuvimos buen juego”, finalizo.