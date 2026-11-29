El dueño del Club América se reunirá en Coapa para decidir el futuro del equipo rumbo al 2027

La derrota de las Águilas del América a manos de los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BANORTE causó revuelo en todo Coapa. Tras caer en Cuartos de Final, todo parece indicar que el dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jaen, prepara una junta con miembros del equipo para tomar una importante decisión.

¿Qué planea Emilio Azcárraga?

Con información de Santiago Fourcade, las ‘cabezas importantes’ del club se van a reunir el lunes 30 de noviembre para discutir la realidad del equipo, así como también tocar teas sobre algunos futbolistas y su futuro en el Nido o sobre el propio fondo de inversión que recibieron hace algunos meses.

En los próximos días, casi seguro que el lunes, el señor Azcárraga ha convocado a una reunión con todas las cabezas importantes del club, para tomar una importante decisión y muy probablemente cambios de los fuertes”, declaró Santiago en un programa.

Emilio Azcárraga Jean en festejo del campeonato 15 de América | Imago7

Además de contar los planes que el América y su dueño tiene para el equipo en ese futuros, también se confirmo que la reunión no será dentro de Coapa, sino en un lugar más privado, esto con el objetivo de que Azcárraga pueda dar nuevas ordenes y pedir múltiples cambios.

El objetivo de Emilio es ‘mover el avispero’ respecto a todo lo que ha pasado, además de muchos cambios institucionales, Las cabezas del América buscan hacer cambios con todo lo que esta pasando, incluyendo la última eliminación”, concluyó.

Emilio Azcárraga en la celebración del tricampeonato de América | MEXSPORT

América ya piena en el 2027

Luego de caer 0-2 ante Monterrey, el América quedó eliminado del Apertura 2026, dejando más dudas que respuestas dentro del funcionamiento de Guillermo Almada, además de sumar más de cinco partidos sin victoria y cuatro sin anotar gol (incluyendo un partidos amistoso contra NY Red Bulls).

Con la tercera eliminación de manera consecutiva e Cuartos de Final y con un año próximo con la Liga de Campeones de la Concacaf, Azcárraga planea que el club llegué de la manera más ‘fuerte’ y ‘estable’ posible, pues cargarán con una deuda a la afición sumamente importante.