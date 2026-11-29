Jugadores de Toluca celebran en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El calendario de los Diablos Rojos está condicionado por su participación en la Copa Intercontinental

Las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX quedarán definidas este domingo y en Toluca estarán atentos al partido de Chivas contra Pachuca. Más allá de lo deportivo, a los Diablos Rojos les conviene que avancen los Tuzos, para tener un mejor cronograma de cara a la Copa Intercontinental.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, el conjunto mexiquense espera jugar la vuelta de la Semifinal en sábado en el Estadio Nemesio Diez, para el domingo poder trasladarse a Qatar. Además, la fuente mencionada señaló que este lunes el club definirá por completo su logística de viaje.

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Tras el partido ante Atlas, el técnico de Toluca, Antonio Mohamed, afirmó que tenían algunos boletos reservados para el jueves e insinúo que un grupo podría trasladarse ese día. Sin embargo, según Ponce de León, será apenas este lunes, ya cuando conozcan a su rival, que los Diablos definan toda su logística.

¿Por qué a Toluca le conviene que avance Pachuca?

Tanto Toluca como Rayados de Monterrey clasificaron pese a cerrar la eliminatoria como visitantes, por lo que para tener la ventaja de la localía en la vuelta necesitan que avancen Pachuca y León, que terminaron peor ubicados en la clasificación.

Toluca celebra en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX | Mexsport

En el caso de la Fiera, parece muy improbable que remonte el 0-4 de la ida contra Cruz Azul, por lo que inevitablemente Rayados terminará entre los dos semifinalistas con peor posición en la tabla. En cambio, Toluca podría convertirse en el segundo mejor sembrado, si los Tuzos mantienen la ventaja ante Chivas.

En caso de que avance Pachuca, el equipo de Benjamín Mora será el rival de la Máquina y los Diablos se medirán a la Pandilla, primero en Monterrey y luego en el Estado de México. Pero si el Rebaño remonta, Chivas enfrentará a Rayados, con la vuelta en el Estadio Akron, y Toluca a Cruz Azul, con la vuelta en el Estadio Azteca.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

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