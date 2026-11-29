El jugador de Rayados se volvió viral por un gesto previo al inicio del partido contra América

Rayados de Monterrey se impuso como visitante en el Estadio Azteca y dejó a América fuera de Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX. Luca Orellano fue una de las figuras del partido, al marcar el tanto inicial en la victoria 0-2, pero la conversación fue más allá de su actuación en el campo.

En redes sociales, varios usuarios se dieron cuenta del gesto de Orellano antes de iniciar el partido en el coloso de Santa Úrsula, durante el protocolo previo. El argentino fue el único jugador de Rayados que no se alineó con sus compañeros y permaneció viendo hacia el frente, no de lado, mientras sonaba el Himno Nacional mexicano.

Muchos aficionados consideraron que fue una manera de "dar la espalda" y, por ende, una falta de respeto. Además, le criticaron que varios de sus compatriotas sí cumplieron con el protocolo, no solo sus compañeros mexicanos, y se quejaron de que no respete los protocolos en un país que "le da de comer".

Luca Orellano durante la ceremonia del himno antes del partido entre América y Monterrey | CAPTURA DE PANTALLA

¿Pueden sancionar a Luca Orellano?

No es la primera vez que un jugador extranjero tiene un gesto polémico ante el himno o la bandera mexicana en la Liga MX. El más reciente fue Pedro Vite, durante el partido de Pumas contra Chivas en la Jornada 8. El ecuatoriano siguió calentando y estirando durante el himno y fue señalado por no cumplir con el protocolo.

Sin embargo, en ese momento Vite no recibió una sanción, ya que en el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no existe un castigo por este tipo de conductas. Lo único que pide el Reglamento de Competencia es guardar compostura y respeto durante los actos cívicos previos al encuentro.

En casos como el de Vite u Orellano, es responsabilidad de la Comisión Disciplinaria si el gesto en efecto fue una falta de respeto y de ser así, se determina una sanción que por lo general quedaría en multa económica. Hasta el momento, ni la Liga MX, ni Rayados, ni el jugador se han expresado sobre este gesto que resultó polémico.

¿Contra quién juega Monterrey las Semifinales?

Será hasta este domingo que se defina el rival de la Pandilla, la cual inevitablemente cerrará la serie de Semifinales como visitante, a menos que León logre la épica remontada contra Cruz Azul. Si la Fiera alcanza la hazaña y además Pachuca avanza, entonces Monterrey se medirá a los Esmeraldas en la antesala de la Final.

Luca Orellano en celebración con Rayados de Monterrey en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7