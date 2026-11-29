Francisco Chacón y Fernando 'Cantante' Guerrero, en su etapa como silbantes, en Liga MX | IMAGO7

El exsilbante lanzó un polémico mensaje en redes sociales contra el actual analista arbitral de TUDN

La eliminación del América ante los Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2026 también generó reacciones entre los especialistas en arbitraje. Francisco Chacón aprovechó la derrota del conjunto azulcrema para lanzar una indirecta contra Fernando Guerrero, exárbitro de la Liga MX y actual analista de TUDN.

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El exsilbante recurrió a sus redes sociales para burlarse de su antiguo compañero de profesión, a quien señaló por un supuesto favoritismo hacia las Águilas. Aunque no mencionó directamente su nombre, Chacón utilizó el apodo de 'Gasparín' para referirse a Guerrero.

Fernando Guerrero en partido | IMAGO7

¿Qué dijo Francisco Chacón sobre Fernando Guerrero?

A través de su cuenta de X, Chacón ironizó sobre la labor que desempeña Guerrero en televisión y aseguró, desde su perspectiva, que su salida de las canchas le impide favorecer al conjunto de Coapa con decisiones arbitrales.

“Pobre de Gasparín el ‘analista’ arbitral, perdieron sus Águilas, desde la TV es difícil poder ayudar, antes en la cancha podía decir ‘Penal para el América’, ahora es más difícil por eso está desesperado por buscar un hueso dentro de la Comisión de Arbitraje para poder colaborar desde adentro”, escribió.

Los penaltis marcaron la eliminación del América ante Monterrey

La burla de Francisco Chacón llegó después de un encuentro en el que las decisiones arbitrales tuvieron incidencia directa en el marcador. Monterrey consiguió su clasificación a las Semifinales gracias a dos penaltis sancionados por Luis Enrique Santander durante el compromiso de Vuelta en el Estadio Azteca.

Edwin Cerrillo fue protagonista de ambas acciones, mientras que Luca Orellano y Uros Djurdjevic se encargaron de convertir las penas máximas. Las Águilas necesitaban únicamente un empate para mantenerse con vida en la Liguilla, pero terminaron con una derrota por 0-2.