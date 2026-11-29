VIDEO: aficionados del América protagonizan pelea entre ellos en las gradas del Estadio Azteca

Un video compartido en redes sociales exhibió una agresión entre seguidores azulcremas durante la eliminación de las Águilas ante Rayados

La eliminación del América en los Cuartos de Final del Apertura 2026 estuvo acompañada de un episodio de violencia en las tribunas del Estadio Azteca. Mientras el conjunto dirigido por Guillermo Almada quedó fuera de la lucha por el campeonato de la Liga MX ante los Rayados de Monterrey, un grupo de aficionados azulcremas protagonizó una pelea entre ellos mismos.

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La frustración de los seguidores americanistas quedó reflejada en las gradas del inmueble de Santa Úrsula, donde las Águilas no pudieron aprovechar su condición de local. Algunos fanáticos se vieron involucrados en un altercado que fue captado en video y difundido en redes sociales.

Estadio Azteca, previo al América vs Rayados, del Apertura 2026 | IMAGO7

Así fue la pelea entre aficionados del América en el Estadio Azteca

A través de un video compartido por la cuenta de PressPort, se observó cómo aproximadamente cinco aficionados del conjunto de Coapa, entre ellos tres hombres y dos mujeres, protagonizaron una confrontación en uno de los sectores del estadio durante el compromiso ante Monterrey.

En las imágenes se apreció cómo los involucrados comenzaron a lanzarse cerveza, situación que escaló hasta convertirse en un intercambio de golpes. La grabación circuló en redes sociales, aunque se desconocen los motivos que originaron la confrontación entre los propios seguidores americanistas.

América quedó eliminado del Apertura 2026 con dos penaltis

En el aspecto deportivo, el América perdió 0-2 ante los Rayados de Monterrey en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, disputado el sábado 28 de noviembre. Las Águilas necesitaban únicamente un empate para avanzar a las Semifinales, gracias a su mejor posición en la Tabla General y al empate sin goles registrado en el encuentro de Ida.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Matías Almeyda encontró la ventaja durante la segunda mitad. Luca Orellano abrió el marcador desde los once pasos, después de que el árbitro Luis Enrique Santander sancionó una infracción de Edwin Cerrillo sobre Jorge Rodríguez tras consultar el VAR.

La situación se complicó para los azulcremas cuando Cerrillo cometió un segundo penalti, esta vez sobre Jesús 'Tecatito' Corona. Uros Djurdjevic se encargó de convertir la pena máxima para establecer el 0-2 definitivo y sentenciar la clasificación de la escuadra regiomontana.