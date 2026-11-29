Jonathan Orozco es acusado de violencia doméstica por su exesposa; exportero rompe el silencio

Nytze Reyes aseguró que sufrió presunta violencia física durante los 18 años que duró su relación con el exguardameta, además de señalarlo por supuestos adeudos de manutención

El exportero mexicano Jonathan Orozco se encuentra en medio de una polémica luego de que su exesposa, Nytze Reyes, hiciera públicas una serie de acusaciones sobre presunta violencia física e incumplimiento de obligaciones económicas.

Los señalamientos provocaron que el exfutbolista de Rayados y Santos Laguna rompiera el silencio mediante un comunicado en sus redes sociales.

Parte de las heridas que mostró Nytze Reyes y que le habría provocado Jonathan Orozco | IG nytze

¿De qué acusa la exesposa a Jonathan Orozco?

Reyes afirmó que sufrió violencia física durante los 18 años que duró su relación, desde que ambos eran novios. Según su testimonio, el último episodio de presunta agresión ocurrió en abril de 2024 y aseguró que permaneció en la relación por amor y miedo.

La mujer también señaló que solicitó el divorcio por motivos relacionados con su salud mental y mencionó la existencia de una orden de restricción contra el exguardameta.

Además, compartió imágenes de lesiones que atribuye a las presuntas agresiones y explicó que durante mucho tiempo llegó a ocultarlas y justificar lo que sucedía.

Parte de los comentarios que lanzó la exmujer de Orozco en redes sociales | IG nytze

Otro de los señalamientos está relacionado con la manutención de su hijo Bastiaan. Reyes aseguró que desde abril no recibe aportaciones económicas de Orozco, afirmó que existe una deuda por pensión alimenticia y señaló que incluso ha tenido que recurrir al apoyo económico de su padre para cubrir algunos gastos escolares.

¿Qué respondió Jonathan Orozco a las acusaciones?

Ante la polémica, el exguardameta publicó un comunicado en el que rechazó categóricamente haber ejercido violencia física contra su expareja. También negó haber incumplido sus responsabilidades económicas como padre y sostuvo que cuenta con comprobantes de depósitos, facturas y recibos de los gastos que ha cubierto.

Orozco explicó que no ha conseguido llegar a un acuerdo respecto a la cantidad que se le exige, pues considera que es desproporcionada. Sin embargo, aseguró que la falta de un acuerdo no significa que haya dejado de aportar para las necesidades de su hijo y que la documentación está en manos de sus abogados.