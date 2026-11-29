América vuelve a quedar eliminado sin anotar gol en Liguilla; ¿cuándo fue la última vez?

Jugadores del América en lamento, tras la derrota en Cuartos de Final ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Las Águilas repitieron un registro negativo que no sufrían desde la Final del Clausura 2025 ante Toluca

América se despidió del Apertura 2026 con una estadística negativa. El conjunto dirigido por Guillermo Almada quedó eliminado en los Cuartos de Final ante los Rayados de Monterrey, sin conseguir una sola anotación durante los 180 minutos de la eliminatoria.

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Después de empatar sin goles en el Estadio BBVA, las Águilas perdieron 0-2 en el Estadio Azteca, resultado que evidenció sus dificultades ofensivas. Sin embargo, no es la primera ocasión en los últimos años en la que el conjunto azulcrema queda fuera de una Liguilla sin marcar.

Monterrey tras eliminar al América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Toluca, el último equipo que eliminó al América sin recibir gol

El antecedente más reciente se remonta a la Final del Clausura 2025, cuando el América, entonces dirigido por André Jardine, buscaba convertirse en el primer Tetracampeón de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

En aquella oportunidad, las Águilas empataron 0-0 en el partido de Ida, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Para la Vuelta, los Diablos Rojos aprovecharon su condición de local y se impusieron 2-0 en el Estadio Nemesio Diez.

Un año y medio después, el conjunto de Coapa repitió exactamente los mismos marcadores frente a Monterrey. Aunque en circunstancias distintas, la falta de contundencia volvió a poner fin a las aspiraciones de campeonato de los azulcremas.

Israel Reyes, jugador del América, en la Gran Final ante Toluca en el Clausura 2025 | IMAGO7

América también sufrió una sequía goleadora en la Liguilla del Apertura 2017

Otro de los antecedentes más significativos ocurrió en el Apertura 2017, cuando Miguel Herrera estaba al frente del banquillo americanista. En aquel certamen, las Águilas disputaron cuatro encuentros de Liguilla sin conseguir una sola anotación.

En los Cuartos de Final, América enfrentó a Cruz Azul y empató sin goles en ambos compromisos. Pese a su falta de contundencia, consiguió avanzar a las Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

La situación no cambió en la siguiente ronda, donde Tigres se impuso 1-0 en el partido de Ida y 3-0 en la Vuelta. Los azulcremas quedaron eliminados con un marcador global de 4-0 y acumularon 360 minutos consecutivos sin marcar durante aquella Fiesta Grande.