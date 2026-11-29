Rafa Ayala había pronosticado que las Águilas eliminarían a Monterrey y que Cruz Azul sería su siguiente víctima en la Liguilla

La eliminación del América sigue generando reacciones y también provocó que algunas declaraciones previas a la Liguilla volvieran a tomar relevancia. En esta ocasión, Rafa Ayala, conductor de TV Azteca, fue exhibido en redes sociales por sus pronósticos sobre el camino que tendría el conjunto azulcrema en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Antes de que comenzara la actividad de la Liguilla, el comentarista consideró que el panorama favorecía a las Águilas y aseguró que superarían a Monterrey en los Cuartos de Final, además de señalar que Cruz Azul sería su siguiente rival y una víctima más del equipo de Coapa.

Rafa Ayala pronosticó que América llegaría a la Final de la Liguilla

Durante una intervención televisiva, Ayala explicó que América tenía un camino favorable para avanzar en la competencia, pues consideraba que Monterrey no podría remontar la desventaja de dos goles en el Estadio Azteca.

Además, recordó el historial favorable de los azulcremas frente a Cruz Azul en las Liguillas y contempló la posibilidad de una Final ante Chivas, dependiendo de los resultados que se presentaran en las otras llaves.

"Va a eliminar a Monterrey porque Monterrey cerrando en el Azteca ya va perdiendo 2-0, y eso lo sostenga. ¿Quién le tocaría en la siguiente tanda? Cruz Azul, Cruz Azul que son sus clientazos en Liguilla", comentó el conductor.

Sin embargo, el desarrollo de la competencia terminó por contradecir sus pronósticos y América no consiguió cumplir con las expectativas que había generado alrededor de su posible camino hacia el campeonato.

Edwin Cerrillo tras la eliminación del América | MEXSPORT

El conductor también cuestionó el rendimiento del América

Curiosamente, durante esa misma intervención, Rafa Ayala también expresó sus dudas sobre el funcionamiento del equipo azulcrema y señaló que había observado un declive en su rendimiento, especialmente después de los encuentros en los que había conseguido goleadas.

El comentarista consideró que los futbolistas no mostraban la misma intensidad y confianza, por lo que dejó abierta la posibilidad de que América sufriera una eliminación inesperada.

"¿Qué le pasó al América? Declive absoluto. No se les ve con convencimiento a los futbolistas, se les ve muy sobrados, no se les ve con la intensidad en los partidos", señaló.