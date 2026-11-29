¡No lo olvida! El mensaje de Raphael Veiga a América durante la Liguilla del Apertura 2026

El brasileño presumió en redes sociales cómo siguió el encuentro de las Águilas contra Rayados

A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de distancia, Raphael Veiga no se perdió detalle de la actualidad de América en el Apertura 2026 de la Liga MX. El mediocampista brasileño demostró que sigue al pendiente de la actualidad azulcrema al sintonizar en su teléfono celular el partido de vuelta de los Cuartos de Final contra Rayados de Monterrey.

Actualmente, el futbolista se encuentra en territorio brasileño realizando su proceso de rehabilitación tras someterse a una operación en el hombro. Sin embargo, su recuperación médica no impidió que siguiera de cerca el compromiso decisivo de las Águilas.

Esta muestra de apoyo ya se había visto desde el partido de ida, cuando subió una foto con su jersey de América y un banderín de Palmeiras. Para su mala fortuna, el conjunto azulcrema cayó 0-2 en el Estadio Azteca y en la serie general, por lo que por tercer torneo consecutivo quedó fuera de Semifinales.

¿Qué pasará con Raphael Veiga y América?

Las fotografías de apoyo del brasileño sorprenden sobre todo porque su futuro con el conjunto azulcrema es incierto. Veiga llegó a Coapa en febrero de este año, procedente de Palmeiras en un préstamo que finaliza el próximo 31 de diciembre.

Así fue la historia que Raphael Veiga subió para apoyar a América | CAPTURA DE PANTALLA

Los derechos federativos del jugador todavía pertenecen al equipo paulista y según el reporte de TUDN, la directiva azulcrema no buscará extender la cesión ni adquirir la carta del jugador. Por ello, todo apunta a que una vez que reciba el alta médica, seguirá jugando con el Verdao y se despedirá oficialmente de América.

¿Cuáles son los números de Veiga con América?

Desde su llegada, el brasileño ha disputado 35 partidos con América, con cinco goles y ocho asistencias. Aunque en el Clausura 2026 fue más irregular, para el Apertura 2026 comenzó como titular y parecía listo para afianzarse como figura, pero las lesiones se lo impidieron.

Raphael Veiga en celebración con América | IMAGO 7