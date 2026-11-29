Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron en un altercado tras la eliminación de las Águilas ante Rayados de Monterrey

La eliminación del América en los Cuartos de Final del Apertura 2026 estuvo acompañada de distintos incidentes de violencia. Un total de 23 aficionados del conjunto azulcrema fueron detenidos tras protagonizar una pelea en las inmediaciones del Estadio Azteca, después del encuentro ante los Rayados de Monterrey.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, los detenidos serían integrantes de la Monumental, uno de los principales grupos de animación del equipo de Coapa. Entre las personas involucradas se encontraban 20 hombres y tres mujeres.

¿Qué pasó con los aficionados del América afuera del Estadio Azteca?

Según el reporte de Jiménez, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tuvieron que intervenir para controlar la confrontación y posteriormente detener a los involucrados. El periodista también difundió fotografías de los aficionados bajo custodia policial.

Para el encuentro del sábado 28 de noviembre, las autoridades capitalinas anunciaron un operativo de seguridad que contempló el despliegue de mil 736 policías, distribuidos tanto al interior como en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, con la finalidad de resguardar a los asistentes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron la pelea, si hubo personas lesionadas y la situación jurídica de los detenidos, a la espera de que las autoridades proporcionen mayores detalles sobre lo ocurrido.

Estadio Azteca, previo al partido de NFL en México | AXEL FERNÁNDEZ

La violencia también se hizo presente en las gradas del Estadio Azteca

El altercado en las inmediaciones del inmueble no fue el único incidente registrado durante la eliminación del América. Un video compartido por PressPort mostró una pelea entre aproximadamente cinco aficionados azulcremas, quienes comenzaron a lanzarse cerveza antes de intercambiar golpes.

Asimismo, otras grabaciones difundidas en redes sociales exhibieron agresiones contra seguidores de Monterrey y el lanzamiento de objetos hacia los futbolistas del conjunto regiomontano cuando se dirigían hacia los vestidores.