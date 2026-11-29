Guillermo Almada no se siente satisfecho con lo hecho por América | Imago7

El técnico uruguayo sumó mas de cinco partidos sin ganar

Lo que parecía la respuesta pare el Club América terminó siendo una autentica pesadilla. Tras la partida de André Jardine, Guillermo Almada llegó con la solución para el banquillo de Coapa, consiguiendo incluso el liderato por más de dos jornadas, sin embargo, terminaron cerrando el Apertura 2026 de la peor manera posible.

América, sin triunfos desde octubre y sin goles desde inicios de noviembre

El cuadro de Coapa llego a las últimas cinco jornadas con una misión, superara o igualar el récord de puntos hecho por Cruz Azul. Contrario a las aspiraciones, lo que parecía sería un cierre de alarido se convirtió en un calvario para la afición pues el equipo dejo de ganar desde el 21 de octubre, esto b al Atlas 2-5.

Desde el triunfo ante el Rojinegro, el conjunto de Amada sumo cuatro derrotas y cuatro empates en ocho juegos, culminando en su eliminación de 0-2 ante los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BANORTE.

Edwin Cerrillo tras la eliminación del América | MEXSPORT

Para la jornada 13 (último triunfo de América) el equipo de Almada era el líder del torneo con 27 puntos, 16 goles a favor y sus más cercanos perseguidores eran Chivas y Cruz Azul con 23 unidades.

Al final del campeonato, las Águilas cerraron como terceras de la tabla con 30 puntos, mientras que Chivas fue el líder absoluto con 33 puntos y la Máquina quedó en segundo con 32.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

¿Una de las peores exhibiciones en Liguilla?

Al igual que el cierre, la Liguilla no fue lo más prometedor, pues el equipo azulcrema sumó una de sus peores series, donde no solo quedó eliminado por tercera vez consecutiva en la priemra etapa, sino que lo hizo sin marcar un solo gol.

La última vez que América cayó en Liguilla y no marcó ni un solo tanto fue en la Final del Clausura 2025 de la Liga MX, cuando los Diablos Rojos del Toluca le arrebataron el Tetracempeoanto con un marcador de 2-0 en el Estadio Nemesio Diez.