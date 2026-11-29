El conjunto Rojinegro quiere dar un golpe en el mercado de transferencias en invierno

Luego de la eliminación del Atlas en los Cuartos de Final del Apertura 2026, se ha filtrado el interés del equipo por los servicios de Denis Bouanga, atacante estrella de Los Angeles FC que ahora mismo brilla junto a Son Heung-Min.

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Los rumores apuntan a que hasta el momento la situación se encuentra con las conversaciones iniciadas. Cabe mencionar, que el gabonés disputa los Playoffs y actualmente suma 18 goles y nueve asistencias en este año.

¿Quién es Denis Bouanga?

Denis Bouanga nació el 11 de noviembre de 1994 en Le Mans, Francia, además de poseer doble nacionalidad, francesa y gabonesa, pero representa a Gabón a nivel internacional.

Actualmente cuenta con 32 años y una estatura alrededor de 1,80 m, su versatilidad le permite brillar como delantero centro, extremo izquierdo o derecho, destacando por su velocidad y olfato goleador.

Denis Bouanga en LAFC | x:@LAFC

Su carrera futbolística comenzó en Francia, donde jugó en la Ligue 1 con clubes como Lorient, Nîmes y Saint-Étienne, acumulando 136 partidos y 35 goles. En 2022, se unió a LAFC por 5 millones de dólares, donde rápidamente se convirtió en un pilar del equipo. Su contrato, renovado en marzo de 2024, se extiende hasta diciembre de 2027.

¿Bouanga es fan del América?

Recientemente, en una entrevista Denis Bouanga no ocultó su amor al futbol mexicano especialmente a las Águilas del América: "Creo que la mayoría de los jugadores quieren venir aquí. Y sí, vemos que el América tiene una gran afición. Me gustan sus aficionados, me gusta el equipo y me gusta todo el ambiente alrededor del América cuando jugamos contra ellos en casa por la copa."

Denis Bouanga y Heung Min Son festejando el gol ante Chivas | IMAGO7

El habilidoso atacante destacó su asombro por lo que genera el equipo de Coapa: "Fue increíble. Había muchísimo amarillo y hay aficionados del América en todas partes. Eso es muy bonito. A mi hijo también le encanta el América porque hacen mucho ruido y tienen muy buenos jugadores".

Después de sus elogios al América, finalmente, recalcó su cariño y que México siempre sería un buen destino para jugar al futbol: “Tienen muy buenos jugadores allá. A veces veo al América, como ayer contra Monterrey.