Los números que tienen a Paradela y Montaño como las figuras de Cruz Azul en el torneo

José Paradela y Agustín Palavecino en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Los mediocampistas han trascendido en el Apertura 2026 y son el motor en el equipo de Joel Huiqui

Cruz Azul tiene en su plantilla José Paradela y Andrés Montaño dos de sus jugadores más destacados del Apertura 2026.

El argentino José Paradela destaca como uno de los principales referentes ofensivos. En el semestre suma ocho goles y siete asistencias.

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Cabe señalar que durante la fase regular disputó 13 partidos, 10 de ellos como titular, y acumuló 923 minutos en el terreno de juego.

Incluso en Liguilla en el partido ante León, donde marcó un doblete, recibió el reconocimiento como jugador del partido.

José Paradela y Agustín Palavecino en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

"Muchísimas gracias, creo que la figura fue el equipo, me toca recibirlo a mí, muy contento por eso", dijo a FOX, por otra parte, agradeció el apoyo cementero. “Gracias afición por apoyarnos a todas las canchas que vayamos".

Por su parte, Andrés Montaño también ha levantado la mano como uno de los elementos importantes en el ataque de Cruz Azul. Donde registró seis goles durante la fase regular.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Montaño participó en 13 encuentros, seis de ellos desde el inicio, y acumuló 558 minutos en la fase regular.

En la Liguilla, ante León, ingresó de cambio y sumó 11 minutos, en una participación más limitada. Sin embargo, dio la asistencia en el tanto de Gabriel Fernández.