RÉCORD pudo saber la siguiente información sobre el exentrenador del América

En redes sociales comenzó a correr el rumor de que André Jardine, exentrenador del América, habría dejado la dirección técnica del Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, luego de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 frente al Al Ain en la Final de la Supercopa.

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Sin embargo, desde RÉCORD, se sabe que estos rumores son falsos. De acuerdo con fuentes ligadas al equipo árabe, "oficialmente Jardine no ha sido destituido, a pesar de que no deja de ser una posibilidad real", aclarando que el conjunto Shabab Al-Ahli "no se ha pronunciado oficialmente al respecto".

André Jardine con su nuevo equipo l Instagram: @shababalahlidubaifc

¿Qué habría originado su salida?

La caída en la disputa por el título habría sido determinante para el futuro del estratega brasileño, quien llegó al futbol de Medio Oriente durante el verano de 2026 con la responsabilidad de mantener al equipo entre los protagonistas del campeonato.

De acuerdo con los reportes sobre su situación, Jardine ya había recibido un plazo para mejorar el rendimiento del equipo, pero los resultados no habrían sido suficientes para mantener la confianza de los directivos.

André Jardine en Emiratos como director técnico | x:@Shabab_AlAhliFC

En la Final frente al Al Ain, el Shabab Al-Ahli comenzó por debajo en el marcador después de que Houssine Rahimi anotara al minuto 9. Sin embargo, la respuesta llegó rápidamente por conducto de Saeid Ezatolahi, quien consiguió el empate al 13'.

Cuando parecía que ambos equipos podían marcharse al descanso con la igualdad, Rafael Vila apareció al 53' para marcar el tanto definitivo y darle el campeonato al Al Ain. La derrota representó un nuevo golpe para Jardine, quien tenía la oportunidad de conseguir su primer trofeo desde que abandonó el futbol mexicano.

André Jardine, en partido con América | MEXSPORT

¿Cuáles fueron sus números?

En cuanto a sus números con el Shabab Al-Ahli, los registros contabilizaban 17 partidos dirigidos, con un balance de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Durante ese periodo, su equipo consiguió 30 anotaciones y recibió 23, cifras que reflejan una campaña con resultados positivos, aunque sin la regularidad que se esperaba para competir por todos los objetivos.