Aparecieron carteles con las iniciales “CH” en la alcaldía Cuauhtémoc / IG: @chespirito_rgb/

La empresa encargada de preservar el legado de Roberto Gómez Bolaños negó haber autorizado el uso del personaje

El Chapulín Colorado terminó, sin quererlo, en medio de una polémica política en la Ciudad de México. Después de que comenzaron a circular fotografías de carteles con las letras “CH” dentro de un corazón amarillo, acompañadas de personas con chalecos guinda, usuarios en redes sociales relacionaron el diseño con el famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños y con una posible promoción política de Citlalli Hernández rumbo a la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante las especulaciones, Grupo Chespirito decidió deslindarse públicamente y aclaró que no existe autorización para utilizar la imagen, marcas o elementos asociados con el Chapulín Colorado dentro de campañas o mensajes partidistas. La empresa dejó claro además que sus personajes no mantienen relación con ningún partido, candidato o movimiento político.

Por esta imagen, se prevé que Morena está haciendo campaña en la alcaldía Cuauhtémoc / Especial

¿Qué dijo Grupo Chespirito sobre el uso político del Chapulín Colorado?

La polémica llevó a los responsables de la marca a emitir una postura en la que rechazaron cualquier vínculo entre sus personajes y la propaganda que comenzó a circular en la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, Grupo Chespirito enfatizó que “no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”.

La empresa añadió que su intención es conservar la identidad y el espíritu con los que Roberto Gómez Bolaños creó a sus personajes, evitando que queden asociados con partidos o aspirantes electorales. También señaló que ninguno de ellos mantiene una relación con movimientos políticos.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno. Agradecemos el cariño hacia nuestros personajes y reiteramos nuestro compromiso de preservar su identidad y el espíritu con el que fueron creados”.

El deslinde se produjo después de que fotografías difundidas en redes mostraran carteles con las iniciales “CH”, diseño que usuarios identificaron como una referencia visual al logotipo tradicional del Chapulín Colorado.

Grupo Chespirito decidió deslindarse públicamente de las acciones supuestas de Morena / Especial

¿Por qué relacionaron los carteles con Citlalli Hernández?

La coincidencia entre las letras “CH” y el nombre de Citlalli Hernández alimentó las especulaciones. En días recientes, distintos actores de Morena han mencionado públicamente su nombre como una posible figura para competir por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027, aunque hasta ahora ella no ha anunciado formalmente que buscará esa candidatura.

El tema cobró mayor fuerza después de que el diputado federal Arturo Ávila declinara sus propias aspiraciones por la demarcación y expresara públicamente su respaldo a Hernández como un perfil para Morena. Al mismo tiempo, comenzaron a circular mensajes y propaganda con el lema “CH nos une”, lo que fortaleció las interpretaciones alrededor de una posible promoción anticipada.

Citlalli Hernández se deslindó de las imágenes del Chapulín Colorado / Especial

Citlalli Hernández también se deslindó de la propaganda

La propia Citlalli Hernández negó estar detrás de los anuncios y rechazó que su equipo haya ordenado colocar los carteles que comenzaron a difundirse en redes sociales. Al ser cuestionada por la propaganda, respondió: “Me deslindo totalmente, además no me gusta el Chapulín Colorado”.

La morenista también señaló que está concentrada en sus responsabilidades actuales dentro del partido y que no existe, por ahora, un proceso abierto en el que haya formalizado una aspiración por la alcaldía Cuauhtémoc.

Su postura coincide con declaraciones de otros integrantes de Morena que han señalado que todavía no es momento de hablar de candidaturas definitivas para la elección de 2027.

Grupo Chespirito no otorgó autorización para utilizar sus elementos distintivos con fines políticos / Especial

¿Qué podría pasar con propaganda que use al Chapulín Colorado?

El comunicado abre también una discusión sobre el uso de personajes registrados dentro de propaganda electoral o partidista. Aunque el deslinde no significa por sí mismo que exista una sanción contra quienes colocaron los carteles, sí establece públicamente que Grupo Chespirito no otorgó autorización para utilizar sus elementos distintivos con fines políticos.

Hasta ahora tampoco se ha identificado públicamente quién ordenó o financió la colocación de todos los materiales que desataron la polémica.