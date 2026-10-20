¿Falleció el Vampiro Canadiense? Entorno del luchador revela cuál es su estado de salud

Los rumores sobre el fallecimiento de Ian Hodgkinson circularon en redes sociales, pero RÉCORD pudo saber que la información es falsa

Vampiro Canadiense, cuyo nombre real es Ian Richard Hodgkinson, se convirtió en uno de los luchadores extranjeros más populares de la lucha libre mexicana gracias a su apariencia gótica, su personalidad rebelde y su estilo sobre el cuadrilátero. Sin embargo, en las últimas horas circularon rumores en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento, una información que es falsa, de acuerdo con información que RÉCORD pudo obtener desde su entorno cercano.

Nacido el 31 de mayo de 1967 en Thunder Bay, Ontario, Canadá, Hodgkinson construyó una trayectoria de varias décadas en el pancracio nacional e internacional. Aunque se retiró de la lucha libre activa debido a sus problemas de salud, su vínculo con el entretenimiento y sus proyectos fuera del ring le han permitido mantenerse presente entre los aficionados.

Vampiro Canadiense, una estrella del CMLL y la lucha libre internacional

Hodgkinson comenzó su trayectoria profesional en la década de los ochenta, pero fue en México donde encontró el escenario ideal para desarrollar su personaje. A principios de los noventa se incorporó al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde su imagen y carisma lo convirtieron rápidamente en una figura popular.

Durante su paso por el pancracio mexicano, protagonizó rivalidades ante importantes exponentes nacionales y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo de la UWA. Su popularidad también le abrió las puertas de la World Championship Wrestling (WCW), empresa estadounidense en la que compartió escenario con figuras como Sting y Eddie Guerrero, además de formar equipo con The Great Muta.

Su carrera también quedó ligada a Lucha Libre AAA, donde participó como luchador y posteriormente asumió responsabilidades relacionadas con el talento y la creatividad. En 2006 conquistó el torneo Rey de Reyes, uno de los logros destacados de su paso por la empresa mexicana.

Vampiro Canadiense en entrevista | TW:@VAMPIRO_VAMPIRO

¿Qué pasó con la salud de Vampiro Canadiense?

En los últimos años, Hodgkinson habló públicamente sobre las secuelas físicas que le dejó su carrera. En agosto de 2024 explicó que había recibido un diagnóstico equivocado de Alzheimer y describió las dificultades que enfrentaba a raíz de sus lesiones y otros problemas de salud.

El canadiense anunció su despedida de los cuadriláteros y comenzó una nueva etapa enfocada en proyectos fuera de la lucha libre. También ha desarrollado actividades relacionadas con la música y el entretenimiento, además de compartir experiencias personales con sus seguidores.