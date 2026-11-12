VIDEO: Así fue el tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington

El presunto responsable fue localizado con una herida de bala en un departamento cercano / Especial

Un ataque armado en un gimnasio de Logan Circle provocó un amplio operativo policial en la capital de Estados Unidos

Un tiroteo registrado este jueves en Washington, Estados Unidos, dejó una persona muerta y cuatro lesionadas, luego de que un hombre abriera fuego dentro de un gimnasio ubicado en una zona residencial de alto nivel, relativamente cerca de la Casa Blanca. El ataque provocó momentos de tensión entre los asistentes al establecimiento y habitantes de los edificios cercanos, mientras las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para localizar al responsable.

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De acuerdo con la información proporcionada por la policía de Washington, el ataque ocurrió en un gimnasio situado en el sector de Logan Circle, una zona de la capital estadounidense donde se encuentran edificios residenciales, comercios y establecimientos deportivos. Tras los primeros reportes de disparos, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender a las víctimas, asegurar el inmueble y determinar si existía alguna amenaza adicional para la población.

Un tiroteo en un gimnasio de Washington dejó un muerto y cuatro heridos / Especial

El jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó que una persona perdió la vida después de recibir un disparo dentro del gimnasio, mientras que otras cuatro resultaron heridas. De los sobrevivientes, uno se encontraba en estado crítico, mientras que los otros tres presentaban lesiones que, de acuerdo con el reporte inicial, no ponían en peligro su vida.

¿Qué pasó durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca?

Los primeros informes señalan que los disparos comenzaron dentro de un gimnasio de la cadena VIDA Fitness, donde varias personas se encontraban realizando sus rutinas de ejercicio. La situación generó confusión entre los asistentes, quienes buscaron protegerse mientras intentaban identificar de dónde provenían las detonaciones.

La policía confirmó que la víctima mortal fue localizada dentro de las instalaciones deportivas, aunque hasta el momento no se ha proporcionado información suficiente sobre su identidad ni se han dado a conocer las circunstancias exactas en las que recibió el disparo.

Los agentes también encontraron a cuatro personas lesionadas, quienes fueron atendidas por los servicios de emergencia. Las autoridades no han detallado si todas las víctimas se encontraban dentro del gimnasio cuando comenzó el ataque o si alguna resultó herida en otro punto del inmueble.

La policía desplegó un operativo cerca de la Casa Blanca tras el ataque armado / Especial

El incidente obligó a establecer un perímetro de seguridad en los alrededores, mientras policías y personal de emergencia realizaban labores de búsqueda, atención y resguardo de la zona.

¿Qué se sabe del sospechoso del tiroteo en Washington?

Jeffery Carroll informó que el presunto responsable fue localizado en un departamento cercano al gimnasio, donde presentaba una herida de bala que, según los primeros reportes policiales, se habría provocado él mismo después del ataque.

El funcionario explicó que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio de departamentos ubicado en Logan Circle. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado públicamente si esa situación estuvo directamente relacionada con el tiroteo o si existieron otros factores que desencadenaron la agresión.

El presunto responsable fue localizado con una herida de bala en un departamento cercano / Especial

Hasta el momento del reporte, se desconocía el estado de salud del sospechoso, por lo que no se había confirmado si permanecía con vida o si estaba recibiendo atención médica.

Testigo relata momentos de pánico dentro del gimnasio

Uno de los testimonios difundidos después del ataque fue el de Michael Carney, un usuario del gimnasio VIDA Fitness que se encontraba haciendo ejercicio cuando escuchó las primeras detonaciones.

Carney explicó que estaba utilizando una caminadora cuando escuchó un "estallido" que llamó su atención. Instantes después, observó a una persona tendida en el suelo del gimnasio, quien aparentemente había recibido un disparo en la cabeza.

El testigo describió la reacción de los asistentes, quienes intentaron encontrar lugares donde protegerse mientras continuaba la incertidumbre dentro del establecimiento.

Su relato permite dimensionar los momentos de tensión que vivieron quienes se encontraban dentro del gimnasio, aunque las autoridades todavía deben reconstruir oficialmente la secuencia del ataque.

¿Qué ocurrió en Washington después de la balacera?

Tras recibir los reportes de disparos, vehículos de distintas corporaciones policiales y de emergencia se concentraron en Logan Circle, mientras helicópteros sobrevolaban el área para apoyar las labores de seguridad.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a algunos residentes de los edificios cercanos, mientras que a otros habitantes les indicaron permanecer dentro de sus viviendas hasta que se descartaran riesgos adicionales.