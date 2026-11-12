Un inmueble de tres pisos se derrumbó parcialmente junto a una zona de construcción en Brooklyn, Nueva York

Un edificio de tres pisos colapsó parcialmente este miércoles 11 de noviembre de 2026 en Brooklyn, Nueva York, dejando al menos una persona muerta y varios heridos, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades. El derrumbe ocurrió en el vecindario de Flatbush, donde decenas de bomberos y equipos de emergencia desplegaron un operativo para localizar a posibles personas atrapadas bajo los escombros.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió el reporte poco después de las 16:00 horas, lo que provocó una movilización de rescatistas, paramédicos y policías hacia la zona de Flatbush Avenue y Bedford Avenue. Las primeras imágenes difundidas mostraron una parte importante de la estructura destruida, con ladrillos, madera y otros materiales acumulados sobre un terreno contiguo.

Los primeros informes señalaron que dos personas estaban siendo evaluadas por los servicios de emergencia. Sin embargo, conforme avanzaron los trabajos de rescate, las autoridades y los reportes locales comenzaron a confirmar un saldo mayor de víctimas, incluida una persona fallecida. El balance continuaba sujeto a actualizaciones, mientras los equipos de emergencia trabajaban para descartar que hubiera más personas atrapadas.

Un edificio de tres pisos colapsó parcialmente en Brooklyn, Nueva York / AP

¿Qué pasó con el edificio que colapsó en Brooklyn?

El derrumbe ocurrió en una construcción de tres niveles ubicada junto a un terreno donde anteriormente había un inmueble de una sola planta. Esa estructura había sido demolida para dar paso a un nuevo proyecto, por lo que en el sitio se realizaban trabajos de excavación cuando ocurrió el accidente.

La parte del edificio que colapsó cayó hacia el terreno en obras, provocando que el espacio excavado quedara cubierto por una gran cantidad de ladrillos, madera y otros restos de la construcción. La fuerza del derrumbe también afectó a una propiedad vecina, cuya pared quedó parcialmente desprendida.

Las imágenes del lugar permitieron observar habitaciones que quedaron expuestas hacia el exterior, entre ellas un dormitorio y espacios donde todavía se encontraban muebles y prendas de vestir. La escena mostró la magnitud de los daños y la preocupación por la estabilidad de las estructuras cercanas.

Aunque el colapso ocurrió junto a una excavación, las autoridades todavía investigan qué provocó la falla estructural. La proximidad de las obras es uno de los elementos que deberán examinar los especialistas antes de determinar las causas del accidente.

La estructura cayó sobre un terreno donde se realizaban trabajos de construcción / AP

¿Cuántos muertos y heridos dejó el derrumbe en Nueva York?

Los reportes más recientes consultados durante la cobertura señalan al menos una persona fallecida y diez lesionadas, aunque el número podría modificarse conforme concluyan las labores de búsqueda.

De acuerdo con la información difundida por los servicios de emergencia, cuatro personas fueron trasladadas a hospitales en condición crítica, mientras que otras seis presentaron lesiones consideradas menores.

La diferencia entre los primeros balances y los reportes posteriores se debe a que los equipos de emergencia continuaban localizando y atendiendo víctimas durante las horas siguientes al derrumbe.

Por el momento, no se ha difundido una lista definitiva con las identidades de todas las personas afectadas. Tampoco se había establecido si quedaban más víctimas debajo de los restos del inmueble.

Autoridades investigan las causas del colapso que dejó víctimas en Nueva York / AP

Bomberos utilizan perros y drones para buscar sobrevivientes

Ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, el FDNY desplegó un operativo de rescate especializado. Decenas de bomberos comenzaron a retirar manualmente los materiales desprendidos, mientras otros elementos inspeccionaban los espacios que permanecían accesibles.

Los equipos utilizaron perros de búsqueda, drones y herramientas de rescate para revisar las zonas de difícil acceso. La acumulación de escombros y la presencia de estructuras inestables complicaron las labores, por lo que los rescatistas tuvieron que avanzar con precaución para evitar nuevos desprendimientos.

En su cuenta oficial de X, el Departamento de Bomberos informó: "EN ESTE MOMENTO: Unidades del FDNY están interviniendo en el derrumbe de un edificio en Flatbush Avenue, en Brooklyn".

Conforme comenzó a oscurecer, los bomberos recurrieron a linternas y equipos de iluminación para continuar con la búsqueda. Las imágenes difundidas durante la emergencia mostraron a los rescatistas trabajando entre los restos de la construcción y trasladando a personas lesionadas para recibir atención médica.

¿Qué se sabe de las causas del derrumbe en Flatbush?

El edificio afectado se encontraba junto a una zona de excavación relacionada con un proyecto de construcción. Aunque esta circunstancia ha llamado la atención de las autoridades, todavía no se ha determinado oficialmente si los trabajos realizados en el terreno provocaron el colapso.

Personal del Departamento de Edificaciones de Nueva York acudió al lugar para inspeccionar los daños y revisar las condiciones de seguridad de los inmuebles cercanos, especialmente aquellos que comparten paredes o estructuras con la propiedad afectada.