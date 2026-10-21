Hubo empujones, gritos y acusaciones por la crisis del agua en Guadalajara / Especial

Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizó un enfrentamiento con el dirigente de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo enfrentamiento político luego de que Carlos Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI, encarará a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), durante una visita de este último al recinto legislativo. La confrontación, que incluyó gritos, empujones y jaloneos entre integrantes de ambas fuerzas políticas, ocurrió en medio de los reclamos por la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, situación que el diputado priísta utilizó como motivo de su protesta.

El incidente comenzó en las oficinas de la bancada de Movimiento Ciudadano, ubicadas en el tercer piso del edificio F, donde Gutiérrez Mancilla y la diputada priísta Xitlalic Ceja derramaron agua sucia sobre el logotipo del partido naranja. Posteriormente, el legislador alcanzó a Álvarez Máynez en la explanada de la Cámara de Diputados, entre los edificios E y F, donde volvió a lanzar el líquido que otra persona transportaba en jarras, provocando una confrontación que tuvo que ser contenida por otros diputados.

Los políticos llamaron la atención tras el escándalo que armaron en la Cámara de Diputados / Especial

VIDEO: ¿Qué pasó entre Carlos Gutiérrez y Jorge Álvarez Máynez?

La tensión aumentó cuando Carlos Gutiérrez Mancilla encaró directamente a Jorge Álvarez Máynez, a quien reclamó por los problemas relacionados con el suministro y la calidad del agua en Jalisco. Durante el intercambio, el priísta empujó al dirigente de Movimiento Ciudadano mientras otros legisladores intentaban intervenir para evitar que la situación escalara.

“¡Eres un cobarde, da la cara!”, le gritó Gutiérrez Mancilla, mientras era contenido por el diputado Gildardo López Astudillo, quien impidió que el priísta agrediera físicamente al dirigente de MC.

Sin embargo, el diputado continuó lanzando acusaciones contra Álvarez Máynez, a quien responsabilizó políticamente de la situación que enfrentan habitantes de Jalisco. Entre los jaloneos y los intentos de otros legisladores por separarlos, el priísta elevó el tono de sus reclamos.

Carlos Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI, alzó la voz por la crisis de agua en Jalisco / Especial

“¡Da la cara, no seas cobarde, cabrón!”, exclamaba. “¡Por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco! ¡No se los van a perdonar, asesinos!”.

¿Por qué el diputado del PRI quería arrojarle agua sucia a Máynez?

El motivo de la protesta fue la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la calidad del suministro se ha convertido en un asunto de preocupación y debate político. Gutiérrez Mancilla utilizó recipientes con agua sucia para representar las condiciones que, según su reclamo, enfrentan habitantes de Jalisco y exigir una respuesta de Movimiento Ciudadano.

La protesta no se limitó al encuentro directo con el dirigente nacional de MC. Antes de la confrontación en la explanada, Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja habían derramado agua sobre el emblema del partido naranja, ubicado en las oficinas de su bancada, acción que también fue grabada y posteriormente difundida.

Los diputados priístas derramaron agua sucia en las oficinas de Movimiento Ciudadano / Especial

El episodio se produjo en un contexto de cuestionamientos hacia Movimiento Ciudadano por la situación del agua en Guadalajara. No obstante, el enfrentamiento trasladó la discusión del problema público hacia las formas de protesta utilizadas por los legisladores, particularmente por los empujones, insultos y el lanzamiento de líquido contra un dirigente partidista.

Jorge Álvarez Máynez responde a la agresión y acusa montaje del PRI

Después de los hechos, Jorge Álvarez Máynez difundió un video del momento en que los diputados priístas derramaron agua sucia en las oficinas de Movimiento Ciudadano. El dirigente nacional criticó la actuación de los legisladores y cuestionó que ese tipo de acciones contribuyan a resolver los problemas que enfrentan los habitantes de Jalisco.

En su mensaje, el dirigente partidista planteó: “¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?” en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente”, añadió.

Con estas declaraciones, Álvarez Máynez calificó lo ocurrido como una provocación política y rechazó la forma en que los diputados del PRI llevaron su reclamo hasta las instalaciones de Movimiento Ciudadano. Su respuesta también puso sobre la mesa la necesidad de abordar la crisis del agua mediante soluciones concretas, en lugar de confrontaciones entre representantes partidistas.

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condena actos de violencia

El enfrentamiento provocó una reacción de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Raúl Bolaños, legislador del PVEM, expresó su rechazo a cualquier conducta violenta dentro del recinto y confirmó que mantuvo comunicación con los dos políticos involucrados.

El presidente de la Mesa Directiva manifestó su “condena a cualquier acto de violencia” y explicó que habló tanto con Carlos Gutiérrez Mancilla como con Jorge Álvarez Máynez para abordar lo ocurrido.

Bolaños señaló que pidió al legislador priísta “conducirse con respeto”, solicitud que, de acuerdo con lo informado, fue aceptada por Gutiérrez Mancilla. Asimismo, adelantó que se preparaba un pronunciamiento de la Mesa Directiva respecto al incidente, ante la necesidad de mantener condiciones de respeto durante las actividades parlamentarias.

Diputado Carlos Gutiérrez ya había protagonizado otras confrontaciones

El incidente con Jorge Álvarez Máynez no es el primer episodio de confrontación pública protagonizado por Carlos Gutiérrez Mancilla. De acuerdo con los antecedentes difundidos, el pasado 12 de agosto tuvo un enfrentamiento en la explanada de la Cámara de Senadores con Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en San Lázaro.

También se reportó que el 26 de mayo el legislador priísta sostuvo una discusión que derivó en retos a golpes con Zenyazen Escobar, durante el debate sobre las reformas electorales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.