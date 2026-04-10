VIDEO: Se arma pelea campal entre chimpancés en Uganda
Un grupo de científicos documentó un violento enfrentamiento entre chimpancés en Uganda, en un episodio que forma parte de un conflicto prolongado entre dos facciones de la misma comunidad, considerada una de las más grandes registradas en África.
El video muestra una pelea campal entre varios individuos, donde los primates se agrupan, persiguen y atacan a uno o más integrantes del grupo rival en medio de su hábitat natural.
Enfrentamiento grupal y ataques coordinados
En las imágenes se observa a varios chimpancés participando en un ataque coordinado, rodeando a su objetivo y utilizando fuerza física como mordidas, golpes y empujones.
Además, se registran vocalizaciones intensas y desplazamientos rápidos, lo que evidencia comunicación entre los integrantes durante el enfrentamiento, una conducta documentada por investigadores en conflictos territoriales.
Un conflicto que lleva años
De acuerdo con estudios citados en las notas, este tipo de enfrentamientos forma parte de una “guerra” entre dos grupos que anteriormente convivían dentro de la misma comunidad en el Parque Nacional de Kibale.
La división ocurrió alrededor de 2015, cuando el grupo original se fragmentó, lo que derivó en tensiones, desconfianza y ataques sistemáticos entre ambas facciones.
Más de 20 chimpancés han muerto
El conflicto ha dejado un saldo de al menos 20 a 24 chimpancés muertos, incluyendo ejemplares jóvenes, lo que ha reducido significativamente la población de uno de los grupos.
Los ataques suelen ser estratégicos, con el objetivo de debilitar al rival y ganar territorio, según han documentado los especialistas.
Posibles causas: liderazgo y estructura social
Los investigadores señalan que esta violencia no está relacionada directamente con la falta de recursos, sino con cambios en la estructura social y la pérdida de liderazgos clave dentro del grupo.
Estos factores habrían provocado la fragmentación y el surgimiento de dos comunidades enfrentadas en una disputa prolongada.
Un comportamiento documentado en estado salvaje
El video confirma que este tipo de conductas ocurre en estado completamente natural, en un entorno selvático donde los chimpancés viven en libertad.
Este caso ha sido considerado relevante por la comunidad científica, ya que permite analizar dinámicas sociales complejas, conflictos internos y estrategias de agresión en una de las especies más cercanas al ser humano.
Sigue la guerra civil de chimpancés en el Congo— ElBuni (@therealbuni) April 10, 2026
El grupo liderado por el alfa (garrison) tomo el centro de la reserva natural y obligó al otro a retroceder
Se sospecha que el alfa del otro grupo (morton) murió en la batalla pic.twitter.com/LRWmbFtk3q
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