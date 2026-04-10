VIDEO: Se arma pelea campal entre chimpancés en Uganda

Un grupo de científicos documentó un violento enfrentamiento entre chimpancés en Uganda, en un episodio que forma parte de un conflicto prolongado entre dos facciones de la misma comunidad, considerada una de las más grandes registradas en África.

El video muestra una pelea campal entre varios individuos, donde los primates se agrupan, persiguen y atacan a uno o más integrantes del grupo rival en medio de su hábitat natural.

Los chimpancés mostraron una actitud violenta hacia un grupo rival/X: @therealbuni

Enfrentamiento grupal y ataques coordinados

En las imágenes se observa a varios chimpancés participando en un ataque coordinado, rodeando a su objetivo y utilizando fuerza física como mordidas, golpes y empujones.

Además, se registran vocalizaciones intensas y desplazamientos rápidos, lo que evidencia comunicación entre los integrantes durante el enfrentamiento, una conducta documentada por investigadores en conflictos territoriales.

Un conflicto que lleva años

De acuerdo con estudios citados en las notas, este tipo de enfrentamientos forma parte de una “guerra” entre dos grupos que anteriormente convivían dentro de la misma comunidad en el Parque Nacional de Kibale.

La división ocurrió alrededor de 2015, cuando el grupo original se fragmentó, lo que derivó en tensiones, desconfianza y ataques sistemáticos entre ambas facciones.

Producto de este conflicto de años ya van más de 20 simios muertos/X: @therealbuni

Más de 20 chimpancés han muerto

El conflicto ha dejado un saldo de al menos 20 a 24 chimpancés muertos, incluyendo ejemplares jóvenes, lo que ha reducido significativamente la población de uno de los grupos.

Los ataques suelen ser estratégicos, con el objetivo de debilitar al rival y ganar territorio, según han documentado los especialistas.

Posibles causas: liderazgo y estructura social

Los investigadores señalan que esta violencia no está relacionada directamente con la falta de recursos, sino con cambios en la estructura social y la pérdida de liderazgos clave dentro del grupo.

Estos factores habrían provocado la fragmentación y el surgimiento de dos comunidades enfrentadas en una disputa prolongada.

De acuerdo a un estudio científico, el conflicto es por una falta de liderazgo en la manada/X: @therealbuni

Un comportamiento documentado en estado salvaje

El video confirma que este tipo de conductas ocurre en estado completamente natural, en un entorno selvático donde los chimpancés viven en libertad.

Este caso ha sido considerado relevante por la comunidad científica, ya que permite analizar dinámicas sociales complejas, conflictos internos y estrategias de agresión en una de las especies más cercanas al ser humano.