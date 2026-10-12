El jugador del PSG y el streamer tuvieron un encuentro en redes sociales

Una celebración de Cristiano Ronaldo podría aparecer próximamente en los festejos de Khvicha Kvaratskhelia con el Paris Saint-Germain. El delantero georgiano se volvió protagonista de un momento viral después de aceptar una petición de IShowSpeed.

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¿Qué sucedió?

La promesa fue sencilla, pero suficiente para despertar la curiosidad de los aficionados: realizar el famoso “SIUUU” cuando marque su próximo gol, todo esto en un video entre ambos que se volvió viral.

La interacción entre ambos llamó la atención porque combinó el talento de una estrella del futbol europeo con la personalidad espontánea de uno de los streamers más conocidos del mundo. Speed, acostumbrado a mostrar su pasión por el deporte frente a miles de espectadores, encontró en Kvaratskhelia a un protagonista inesperado para uno de sus contenidos, en el que el futbol y el entretenimiento se mezclaron de manera natural.

Kvicha Kvaratskhelia en un partido con el PSG | AP

El encuentro también tuvo espacio para la competencia virtual. Ambos participaron en una partida de EA Sports FC 27, videojuego en el que el futbolista del Paris Saint-Germain pudo demostrar sus habilidades con el control. El resultado favoreció al georgiano y dejó a Speed con una reacción que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen sus transmisiones.

Sin embargo, más allá del marcador en la consola, el momento que terminó acaparando las miradas fue el desafío relacionado con Cristiano Ronaldo. Speed quiso llevar su admiración por el delantero portugués a la conversación y consiguió que Kvaratskhelia aceptara la posibilidad de reproducir uno de los festejos más populares del futbol actual.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol | AP

La marca registrada de CR7

El “SIUUU” se ha convertido en una marca registrada de CR7. La celebración consiste en un salto con giro en el aire y un aterrizaje con los brazos extendidos, acompañado por el grito que millones de aficionados reconocen alrededor del mundo. Su popularidad ha trascendido los estadios y también aparece con frecuencia en videojuegos, celebraciones de aficionados y contenidos de redes sociales.

Para Kvaratskhelia, cumplir la promesa significaría añadir un toque especial a su siguiente anotación. El atacante georgiano es conocido por su capacidad para generar peligro en el uno contra uno y por su habilidad para crear ocasiones de gol, pero ahora también tiene un motivo adicional para atraer la atención cada vez que encuentre las redes rivales.

Speed se une a la copa del mundo de forma musical./@IShowSpeed