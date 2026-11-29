VIDEO:Fan de Harry Styles cae desde un balcón durante concierto en Australia; intentaba tomarse una foto

El accidente ocurrió durante la segunda presentación de Harry Styles en Melbourne./ Captura e pantalla

Una mujer de alrededor de 30 años fue hospitalizada con múltiples lesiones tras perder el equilibrio desde el segundo nivel del Marvel Stadium de Melbourne

Lo que debía ser una noche inolvidable para una seguidora de Harry Styles terminó con su traslado a un hospital. La mujer sufrió un accidente mientras intentaba capturar un recuerdo de su asistencia al concierto del cantante británico en Melbourne, Australia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del sábado 28 de noviembre de 2026, tiempo local, en las instalaciones del Marvel Stadium, donde el artista ofreció la segunda de sus cuatro presentaciones programadas en la ciudad.

La caída de la asistente desde el segundo nivel del estadio generó alarma entre el público y provocó la movilización de los servicios de emergencia, que acudieron al recinto para atender a la mujer de aproximadamente 30 años.

¿Cómo ocurrió el accidente durante el concierto de Harry Styles?

La seguidora del cantante estaba acompañada por dos amigas cuando decidió sentarse sobre el barandal de uno de los balcones para posar frente a una cámara. En ese momento perdió el equilibrio y se precipitó varios metros hasta una fila de asientos desocupados del nivel inferior.

El accidente causó una fuerte impresión entre los espectadores que se encontraban cerca. Bianca Vicino, una de las personas que presenció la caída, describió una escena de angustia en la que algunos asistentes estuvieron a punto de desmayarse o vomitar.

Ante lo sucedido, paramédicos de Ambulance Victoria acudieron al lugar para realizar una valoración médica de la mujer, quien presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y requería atención hospitalaria.

La seguidora del cantante británico fue hospitalizada con múltiples lesiones./ Captura de pantalla

Reportan estable a la fan de Harry Styles tras caer desde un balcón

Los servicios de emergencia confirmaron que, después de recibir atención en las instalaciones del Marvel Stadium, la asistente fue trasladada al hospital The Alfred, donde ingresó en condiciones estables.

“Una mujer de alrededor de 30 años con lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo fue trasladada en ambulancia terrestre hasta The Alfred en estado estable”, informó un portavoz de Ambulance Victoria.

Hasta este domingo 29 de noviembre, no se han difundido mayores detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución médica de la paciente. Tampoco se ha revelado públicamente su identidad.