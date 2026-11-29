Las pistas de hielo en CDMX son una alternativa para disfrutar de las vacaciones decembrinas./@pixabay

Desde opciones gratuitas hasta entradas de 450 pesos, la Ciudad de México cuenta con diferentes espacios para disfrutar del patinaje durante la temporada decembrina. Conoce dónde están y cuánto necesitas para visitarlos

Con la llegada de diciembre, las actividades para disfrutar en familia, con amigos o en pareja comienzan a multiplicarse en la Ciudad de México. Una de las alternativas para salir de la rutina es patinar sobre hielo, una experiencia que pueden disfrutar tanto quienes apenas quieren aprender como quienes ya dominan esta actividad.

En la capital existen diferentes pistas ubicadas dentro de centros comerciales y espacios recreativos. Algunas ofrecen acceso por tiempo libre, préstamo de patines y clases para principiantes, mientras que otras cuentan con promociones especiales. Estos son cinco lugares que puedes considerar y sus precios de referencia para organizar tu próxima salida.

Pista de Hielo Santa Fe ofrece sesiones recreativas y actividades de patinaje artístico./@pixabay

¿Cuánto cuesta entrar a las pistas de hielo en CDMX?

Una de las alternativas para quienes buscan una experiencia más completa es Pista de Hielo Santa Fe, ubicada dentro del centro comercial Centro Santa Fe. De acuerdo con las tarifas publicadas por El Universal en diciembre de 2025, el acceso costaba 400 pesos por una hora y 450 pesos por dos horas. El lugar también cuenta con academia de patinaje artístico y entrenamientos de hockey sobre hielo. Los precios deben confirmarse antes de acudir, pues pueden cambiar.

Otra alternativa es Ice Station México, ubicada en Fórum Buenavista, donde el acceso general se reportó en 135 pesos por persona, mientras que el préstamo de andaderas y pingüinos tiene un costo adicional. Al sur de la ciudad se encuentra La Pista Coyoacán, cuyos accesos se publicaron desde 250 pesos por tiempo libre. En este espacio también hay instructores y actividades para quienes desean aprender patinaje artístico o hockey.

El parque EDÉN Juventino Rosas cuenta con una pista de hielo gratuita en Gustavo A. Madero./@pixabay

¿Dónde patinar gratis en CDMX y qué promociones hay?

Para quienes buscan cuidar su presupuesto, el parque EDÉN Juventino Rosas, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuenta con una pista de hielo de acceso gratuito, incluido el préstamo de equipo. Además de patinar, los visitantes pueden disfrutar de otras instalaciones recreativas, como juegos infantiles, canchas y áreas deportivas. Al tratarse de una instalación con programación de temporada, es importante verificar los días y horarios de servicio antes de visitarla.

Por otra parte, Recórcholis Parque Vía Vallejo cuenta con una pista cuyo acceso tiene una tarifa regular de 210 pesos por persona, con patines incluidos. Sin embargo, existe una promoción de 170 pesos por tiempo ilimitado, válida los lunes, martes, jueves y viernes hasta las 16:00 horas. Esta oferta no aplica en días festivos ni durante las vacaciones escolares y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.