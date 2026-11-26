¿Dónde está el árbol de Navidad más alto de México y cuánto cuesta subir en 2026?

El árbol de Navidad más alto de México se encuentra en Chignahuapan, Puebla, y alcanza casi 80 metros de altura. / FB: Gobierno Municipal de Chignahuapan

El enorme árbol navideño de Chignahuapan, Puebla, cuenta con un mirador al que los visitantes pueden llegar mediante un elevador. Conoce cuánto cuesta subir y qué necesitas para disfrutar de esta experiencia

La Navidad ya se siente en distintos rincones de México y uno de los atractivos que está llamando la atención de los turistas es el árbol navideño más alto del país. Se encuentra en Chignahuapan, Puebla, y además de admirar sus enormes dimensiones y decoración, los visitantes tienen la oportunidad de subir hasta un mirador para contemplar el paisaje desde las alturas.

Esta estructura se ha convertido en uno de los principales atractivos de la temporada decembrina, especialmente para quienes buscan una experiencia diferente durante sus vacaciones o una escapada de fin de semana.

Pero ¿cuánto cuesta subir al árbol de Navidad más alto de México? Aquí te contamos los detalles para que prepares tu visita.

¿Cuánto cuesta subir al árbol de Navidad más alto de México?

De acuerdo con la información difundida sobre este atractivo turístico, el acceso para subir tiene un costo de 200 pesos por persona.

El recorrido se realiza mediante un elevador que lleva a los visitantes casi hasta la parte más alta de la estructura. Al llegar, se encuentra un mirador con una pasarela circular ubicada aproximadamente a 50 metros de altura.

Para realizar esta actividad es obligatorio contar con un guía y utilizar un arnés de seguridad, por lo que los visitantes deben seguir las indicaciones del personal encargado durante el recorrido.

Chignahuapan se convierte en uno de los destinos más visitados durante la temporada navideña gracias a su árbol monumental. / FB: Gobierno Municipal de Chignahuapan

¿Dónde está el árbol de Navidad más alto de México?

Este enorme árbol se encuentra en el Pueblo Mágico de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla.

La estructura alcanza aproximadamente 78.5 metros de altura y está construida con una base metálica cubierta de guirnaldas verdes y decoración navideña.

El municipio es conocido como el Pueblo de la Eterna Navidad, principalmente por su tradición en la elaboración de esferas artesanales de vidrio soplado. De hecho, cuenta con más de 400 talleres dedicados a esta actividad.

Por ello, visitar el árbol también puede ser una oportunidad para conocer el trabajo de los artesanos y comprar adornos navideños directamente en sus talleres.

¿Cuál es el horario para subir al árbol navideño?

Quienes quieran conocer el mirador deben considerar los horarios de visita. De lunes a viernes: de 12:00 a 00:00 horas.

Sábados y domingos: de 10:00 a 00:00 horas. Chignahuapan se encuentra aproximadamente a tres horas de la Ciudad de México, aunque el tiempo de traslado puede variar dependiendo del tráfico y la ruta elegida.