¿Es obligatorio ir a la posada del trabajo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo sobre las sanciones

Las empresas no pueden aplicar multas por faltar a una celebración voluntaria./ IA

Los trabajadores mexicanos cuentan con protección legal frente a multas y descuentos salariales injustificados por parte de sus empleadores

Con la llegada de diciembre, diversas empresas en México comienzan a organizar sus tradicionales posadas navideñas, celebraciones en las que los empleados tienen la oportunidad de convivir fuera de sus actividades habituales, participar en rifas, intercambios de regalos y despedir el año junto a sus compañeros.

Sin embargo, no todos los trabajadores pueden o desean acudir a estos festejos, ya sea por compromisos familiares, cuestiones personales o simplemente porque prefieren disfrutar de su tiempo libre. Ante esta situación, surge la duda sobre si una empresa puede sancionar a sus empleados por no asistir a la posada de fin de año.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla un apartado específico sobre las celebraciones navideñas empresariales, pero sí establece disposiciones que protegen el salario de los empleados y delimitan las facultades de los patrones para aplicar descuentos económicos.

¿Te pueden descontar el sueldo por no asistir a la posada del trabajo?

Si la celebración es de carácter voluntario y se realiza fuera de la jornada laboral, el empleador no puede descontar parte del salario de un trabajador por decidir no asistir. La legislación mexicana protege los ingresos de los empleados frente a este tipo de sanciones económicas.

El artículo 107 de la Ley Federal del Trabajo establece expresamente:

“Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto”.

Asimismo, el artículo 110 de la LFT contempla las circunstancias en las que se permite realizar descuentos salariales, entre ellas el pago de pensiones alimenticias, determinados créditos de vivienda, cuotas sindicales y algunas deudas contraídas con el patrón, bajo las condiciones previstas por la ley. La ausencia en una fiesta navideña voluntaria no figura entre estos motivos.

Faltar a la posada del trabajo no justifica un descuento salarial./ Pixabay

No obstante, si el festejo se lleva a cabo dentro del horario laboral, los trabajadores deberán cumplir con su jornada, a menos que cuenten con autorización para retirarse o ausentarse. Rechazar una invitación a una celebración no es lo mismo que faltar injustificadamente al trabajo.

En caso de que la empresa exija la asistencia fuera del horario habitual como parte de las obligaciones laborales, el tiempo destinado al evento podría considerarse una extensión de la jornada y generar el derecho al pago de horas extras, dependiendo de las circunstancias.

¿Qué hacer si tu empresa te descuenta el sueldo por no ir a la posada?

Los empleados que reciban un descuento salarial injustificado pueden solicitar asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), institución encargada de brindar orientación, asistencia jurídica y representación legal gratuita en materia laboral.

Para respaldar una posible reclamación, es recomendable conservar los recibos de nómina, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y cualquier documento en el que la empresa advierta sobre sanciones económicas relacionadas con la asistencia al festejo.

Los interesados pueden comunicarse con la Profedet a través de los siguientes medios de contacto: Teléfono: 800 911 7877.

Teléfono: 800 717 2942.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Aunque las posadas empresariales representan una oportunidad para fortalecer la convivencia entre compañeros, participar en una celebración voluntaria no debe convertirse en una condición para recibir el salario completo.