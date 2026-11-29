La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda distribuir esta prestación entre gastos indispensables, compras personales, ahorro e inversiones para mantener unas finanzas saludables

El aguinaldo es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores mexicanos durante diciembre. Su llegada coincide con una temporada de celebraciones, compras y reuniones familiares que pueden llevar a las personas a gastar más de lo previsto y comenzar el siguiente año con dificultades económicas.

Para evitar que esto suceda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la edición de noviembre de 2026 de la Revista del Consumidor una serie de recomendaciones enfocadas en el manejo responsable de esta prestación, con alternativas que van desde liquidar compromisos financieros hasta invertir en el crecimiento personal.

La dependencia plantea que recibir dinero adicional no necesariamente significa tener que gastarlo de inmediato. Una distribución adecuada de los recursos permite disfrutar de las fiestas decembrinas sin descuidar las responsabilidades económicas ni comprometer los ingresos de los próximos meses.

¿Cuáles son los cinco consejos de Profeco para aprovechar el aguinaldo 2026?

Antes de realizar las tradicionales compras navideñas, Profeco sugiere revisar la situación financiera personal e identificar cuáles son las necesidades que requieren mayor atención. A partir de este ejercicio, los consumidores pueden distribuir su dinero siguiendo estas cinco recomendaciones: Reduce tus deudas y anticipa pagos: utiliza una parte del aguinaldo para cubrir colegiaturas, seguros, predial, tarjetas de crédito o compromisos hipotecarios. Procura atender primero las deudas que generan mayores intereses.

Establece un presupuesto para tus gustos: destina una cantidad específica para regalos, celebraciones o compras personales, sin adquirir compromisos financieros que superen tu capacidad de pago.

Reserva dinero para gastos inesperados: construye un fondo que te permita atender emergencias o aprovechar oportunidades que puedan presentarse durante el próximo año.

Compra productos que realmente necesites: prioriza artículos de larga duración que mejoren tu vida cotidiana, como un colchón, una silla de trabajo o utensilios para el hogar. También puedes invertir en cursos que fortalezcan tus habilidades.

Busca alternativas de inversión: considera instrumentos financieros que permitan obtener rendimientos de acuerdo con tus posibilidades y objetivos económicos.

La Procuraduría destaca la importancia de mantener al corriente los compromisos financieros, pues acumular retrasos puede derivar en el cobro de intereses adicionales, comisiones, restricciones en las líneas de crédito y afectaciones al historial registrado en el Buró de Crédito.

Establecer un presupuesto permite disfrutar de las fiestas sin comprometer las finanzas personales./ Pixabay

Asimismo, recomienda analizar las condiciones de cada compra antes de desembolsar el dinero. Comparar precios y elegir productos que realmente serán utilizados puede contribuir a que el aguinaldo tenga un beneficio más allá de las celebraciones de diciembre.

Así puedes invertir tu aguinaldo y hacer crecer tu dinero

Para quienes tengan la posibilidad de reservar una parte de esta prestación, Profeco señala que existen productos financieros que permiten generar rendimientos. Entre ellos se encuentra el Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), mediante el cual una institución bancaria entrega al usuario el capital depositado y los intereses pactados una vez concluido el plazo contratado.

Al terminar dicho periodo, el consumidor puede disponer de sus recursos o reinvertirlos. Sin embargo, antes de contratar cualquier instrumento, es importante conocer las condiciones, los plazos, las tasas de interés y la disponibilidad del dinero.

Para facilitar esta decisión, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un Simulador de Ahorro e Inversión, herramienta que permite comparar los rendimientos y montos finales de diferentes alternativas financieras.