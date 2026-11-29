Corona de Adviento 2026: ¿cuándo se enciende cada vela y qué significa su color?

Este domingo 29 de noviembre de 2026 comienza el Adviento con el encendido de la primera vela./@pixabay

Después de meses de espera el periodo de preparación para la Navidad comienza. Conoce las fechas de los cuatro domingos de Adviento y el significado de las velas que conforman esta tradición

La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó y con ella una de las tradiciones más representativas de esta temporada: la Corona de Adviento. Este domingo 29 de noviembre de 2026 inicia oficialmente el periodo litúrgico que antecede a la celebración del nacimiento de Jesús, por lo que miles de familias se preparan para colocar este símbolo en sus hogares.

La corona está formada tradicionalmente por ramas verdes y cuatro velas que se encienden de manera progresiva durante los domingos previos a Navidad. Cada una representa una semana de preparación espiritual y, aunque existen distintas interpretaciones sobre su significado, los colores más utilizados son tres morados y uno rosa.

La Corona de Adviento marca la cuenta regresiva para la celebración de Navidad./@pixabay

¿Cuándo se enciende cada vela de la Corona de Adviento 2026?

El Adviento comienza este domingo 29 de noviembre y comprende cuatro domingos antes de Navidad. Durante cada uno se agrega una vela encendida a las anteriores, hasta completar las cuatro el último domingo del periodo.

Estas son las fechas que debes considerar para 2026: Primera vela: domingo 29 de noviembre. Se enciende una vela morada.

Segunda vela: domingo 6 de diciembre. Se agrega otra vela morada.

Tercera vela: domingo 13 de diciembre. Corresponde a la vela rosa.

Cuarta vela: domingo 20 de diciembre. Se agrega la última vela morada.

En algunos hogares también se coloca una quinta vela blanca en el centro de la corona, conocida como cirio de Cristo. Esta se enciende durante Nochebuena, el 24 de diciembre, o el día de Navidad, como símbolo de Jesús y su llegada al mundo.

La corona tradicional está formada por cuatro velas que se prenden progresivamente cada domingo./@pixabay

¿Qué significan los colores de las velas de Adviento?

Cada elemento de la corona tiene un significado dentro de la tradición cristiana. Las tres velas moradas representan la preparación, la reflexión y la espera durante este periodo litúrgico. Este color también se utiliza en las celebraciones religiosas del Adviento.

Por su parte, la vela rosa se enciende el tercer domingo, conocido como Domingo de Gaudete, una expresión en latín que significa «alégrense». Esta fecha representa la alegría porque la Navidad está cada vez más cerca. Si la corona tiene una quinta vela blanca, esta simboliza a Cristo como luz del mundo.