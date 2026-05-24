West Ham desciende en la Premier League por primera vez en 15 años

West Ham cumplió, pero Tottenham no ayudó. La victoria 3-0 en casa en la Jornada 28 de la Premier League contra Leeds United no sirvió de nada para los dirigidos por Nuno Espírito Santo, que no se vieron favorecidos por el triunfo 1-0 de los Spurs contra Everton.

Después de una larga temporada, los dos clubes de Londres llegaron a la última fecha de la liga en la pelea por la salvación, con una ventaja de dos puntos para Tottenham. Al final, con los resultados de este domingo, los Spurs finalizaron en el sitio 17 con 41 unidades, por 39 que sumaron los Hammers, que terminaron en el puesto 18.

Aficionados de West Ham en la Jornada 38 de la Premier League | AP

¿Cuándo fue la última vez que descendió West Ham?

Con el estratega israelí Avram Grant en el banquillo, fue en la Temporada 2010-11 que los Hammers perdieron la categoría por última vez antes de la actual campaña. En aquella ocasión, terminaron con 33 puntos, producto de siete victorias y 12 empates.

A pesar de que comenzó la temporada con solo un triunfo en las primeras diez jornadas, a cambio de seis derrotas y tres empates, la directiva mantuvo a Grant como técnico casi toda la temporada. Fue hasta la última jornada, cuando el equipo ya estaba descendido, que se dio el cambio de técnico y Kevin Keen dirigió en la última fecha, en la cual West Ham cayó 0-3 en casa contra Sunderland.

Jugadores de Tottenham en celebración en la Premier League | AP

El conjunto londinense no tardó en regresar a la Primera División, con Sam Allardyce como estratega. Con el inglés en el banquillo, los Hammers finalizaron en el tercer puesto de la Championship, por lo que disputaron lo Play-offs de ascenso. Tras golear 5-0 en el global a Cardiff City en Semifinales, vencieron 2-1 a Blackpool y con ello recuperaron su lugar en la Premier League.

¿Qué equipos descendieron esta temporada?

Después de 14 temporadas consecutivas, en las cuales su mejor resultado fue el sexto lugar en la campaña 2020-21 con David Moyes, West Ham nuevamente descendió y se convirtió en el tercer equipo de esta año que perdió la categoría. Burnley y Wolverhampton estaban descendidos de hace varias jornadas y llegaron a la última fecha sin nada en disputa.

Axel Disasi en lamento con West Ham en la Premier League | AP