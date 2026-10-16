Hay historias que indignan, mi Frankie, y luego está la de Gael y su familia, que además de vergonzoso te deja con pregunta sencillas y escalofriantes: ¿qué está ocultando Piratas FC y que esperan las autoridades de Veracruz?

Ya pasaron 40 días desde la muerte de Gael Uscanga Carranza, joven futbolista de Piratas FC de Veracruz de la Liga de Expansión MX, y su familia sigue esperando una pieza fundamental para saber qué ocurrió: la autopsia.

Sí, leíste bien. Cuarenta días. Gael falleció tras sentirse mal durante un entrenamiento, el pasado 4 de septiembre, en las instalaciones del Pirata Fuente. Desde entonces hay preguntas que nadie ha podido o querido responder.

La versión de su madre es durísima. Cuenta que un compañerito del club le llamó para avisarle que Gael se sentía mal; luego Piratas le preguntó si tenía seguro médico. Cuando respondió que no, asegura que decidieron trasladarlo a una Cruz Roja y que, durante el trayecto de casi 20 minutos, pasaron de largo por varios hospitales privados donde potencialmente podía haber recibido atención antes.

Gael murió.

Siguen sin respuestas claras

Y aquí es donde la historia se vuelve más difícil de entender: su familia sigue sin conocer oficialmente, a través de la autopsia, qué provocó su muerte.

El expediente está en la Fiscalía Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, encabezada por Cecilia Uscanga Hernández. La familia sostiene que tampoco ha podido acceder a la carpeta de investigación VER/DXVII/F7/2259/2026 para conocer a detalle qué se está investigando y qué avances existen.

La indignación ya escaló

Se presentó una denuncia por homicidio culposo contra Carlos Vives, señalado como presidente de Piratas FC; Carlos Benavides, director general; Mario García, director técnico, y el médico de la institución. Ojo: una denuncia no significa culpabilidad; precisamente para eso está la investigación, para determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades.

Pero ahí está justamente lo increíble: ¿cómo puede una familia comenzar siquiera a encontrar respuestas si, 40 días después, todavía espera un documento tan importante como la autopsia?

Y falta otra pregunta que alguien tendrá que contestar: ¿cuál era el protocolo médico de Piratas FC ante una emergencia de este tipo?, ¿había ambulancia?, ¿qué atención recibió Gael en esos minutos cruciales?, ¿por qué se tomó la decisión de llevarlo a determinado lugar?

Porque aquí ya no estamos hablando de futbol. Estamos hablando de un muchacho que salió a entrenar persiguiendo el sueño de ser futbolista profesional y no volvió a casa.

¿Y el gobierno de Veracruz?

El manejo del caso también ha llegado al radar de autoridades estatales de Veracruz, encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle, que siguen el curso de las investigaciones.