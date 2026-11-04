Yusneylis Guzmán, medallista olímpica cubana, abandona a su delegación durante una escala en México

La luchadora de 30 años, quien conquistó la medalla de plata en París 2024, habría aprovechado una escala en territorio mexicano para separarse del equipo cubano que viajaba rumbo a Brasil

El deporte cubano enfrenta una nueva baja de alto impacto internacional, ya que Yusneylis Guzmán, subcampeona olímpica de lucha libre en París 2024, habría abandonado a la delegación de su país durante una escala en México, cuando el equipo se dirigía a Brasil para realizar una concentración de entrenamiento.

La información fue dada a conocer por una fuente cercana a la Federación Cubana de Lucha, que confirmó que la deportista de 30 años se separó del grupo durante su paso por territorio mexicano. Hasta el momento, ni el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) ni la federación han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

¿Quién es Yusneylis Guzmán y por qué hizo historia en Cuba?

Yusneylis Guzmán celebra un triunfo con la bandera cubana | Especial

Conocida como 'La Chiqui', Guzmán se convirtió en una de las figuras más importantes del deporte cubano después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, dentro de la categoría de 50 kilogramos de lucha libre femenina.

Con ese resultado hizo historia al convertirse en la primera mujer de su país en conseguir una presea olímpica en esta disciplina.

Yusneylis Guzmán en plena competencia en País 2024 | Especial

El palmarés de Guzmán también incluye importantes resultados en competencias continentales. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, plata en Lima 2019 y, en los Centroamericanos y del Caribe, conquistó el oro en San Salvador 2023, además de una plata en Veracruz 2014 y un bronce en Barranquilla 2018.

La deserción de Yusneylis Guzmán se suma a otros casos de atletas cubanos

Uno de los casos más recientes ocurrió en julio de 2026, cuando nueve de los 12 integrantes de una delegación cubana de canotaje abandonaron al equipo durante una visita a Montreal, Canadá.