Ale Estudillo tras avanzar a la Final en Clavados Trampolín en París 2024: 'Lo disfruté al máximo'

Alejandra Estudillo competirá en la Final de Clavados Trampolín 3 metros Individual este viernes en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras avanzar como quinta de las Semifinales con un 317.05 puntos. A pesar de estar por debajo de las chinas, la mexicana no se achica y señala que, lejos de ponerse nerviosa, le motiva estar peleando ante las mejores con tan solo 19 años.

"Son personas que han competido muchas veces más (las chinas), se nota en su tamaño, en su edad, en el tiempo que llevan. Pero no es algo que me ponga nerviosa, es algo que me motiva, las veo, aprendo de ellas", señaló Estudillo para Claro Sports.

Estudillo señaló que estas Semifinales las disfrutó como nunca, pues estuvo feliz todo el tiempo e hizo lo que sabía que tenía que hacer. "Intenté siempre mejorar, estar más tranquila y lo disfruté al máximo, ninguna competencia (antes) la había disfrutado como esta. Estoy muy feliz por mi desempeño. Yo nada más hice lo que sé hacer: estar tranquila. Hice mi mayor esfuerzo y me dio mucha confianza".

'ES UN LOGRO PARA MÍ': ALE ESTUDILLO

Al avanzar a su primera Final Olímpica, Ale Estudillo señaló que es un gran logro para ella a su corta edad, por lo que se esforzará al máximo mañana, pero lo vivirá con felicidad. "Estoy dentro de la Final, yo creo que eso ya es un gran logro para mí. Voy a esforzarme mañana y voy a disfrutarlo porque estas cosas solo se viven una vez. Es una oportunidad que se está dando y toca aprovecharla y ser feliz".

También, la clavadista mexicana aprovechó para agradecer a los suyos: "Estoy infinitamente agradecida con las personas que me han apoyado, a mi familia que está aquí, agradecerles por todo lo que han hecho por mi. Estoy muy contento y voy a aprovecharlo".

¡LA FINAL ES TUYA! Alejandra Estudillo avanza a las finales de trampolín 3m en #Paris2024 con estos clavados#ParisEsTuyo pic.twitter.com/go8YpeimFi — Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2024

SE SOLIDARIZA CON ARANZA VÁZQUEZ

Aranza Vázquez se quedó en el camino tras no poder avanzar a la Final Clavados Trampolín 3 metros Individual, pues falló en su cuarta ejecución donde recibió un cero de clasificación y no le dio para llegar a la Final. Ante esto, Estudillo señaló que la apoyará en lo que pueda para que su connacional le de vuelta a la página.

"No he hablado con ella (Aranza Vázquez), apoyarla porque somos equipos y eso hace un equipo. Es una gran competidora, después de esto va a salir y va a dar lo mejor como siempre lo ha hecho. Le di un abrazo, pero hay que darle su espacio y que ella piense y analice la situación, ella va a estar bien".

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE CLAVADOS TRAMPOLÍN DE ALE ESTUDILLO?

Alejandra Estudillo regresará a la acción en los Juegos Olímpicos de París 2024 este viernes 9 de agosto a las 07:00 horas de la CDMX en la Final de Clavados Trampolín 3 metros Individual y se podrá seguir a través de Canal 5 y Claro Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tonatiú López termina primero en su heat de Repechaje y avanza a Semifinales de 800m en París 2024