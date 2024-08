Ana Guevara inspira corrido creado con IA: "Lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto"

Ana Guevara inspiró una nueva canción creada con Inteligencia Artificial tras una declaración respondiendo a las críticas recibidas sobre sus gastos durante su viaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La responsable de la CONADE estuvo en la capital francesa para observar la actuación de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos. Tras el término del evento veraniego, la exateleta regresó a territorio mexicano, no sin antes recibir críticas por sus gastos.

La funcionaria señaló que los gastos que realizó corrieron por su cuenta y no los cargó al erario público. Estos comentarios inspiraron una canción estilo corrido generado por la inteligencia artificial. La canción fue compartida por la Revista Espejo donde se escucha la declaración de Ana Guevara.

“Aclaro, no tengo codependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto cómo me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino ni concubina, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera”, expresó Guevara.

Tras la declaración que inspiró la canción, la funcionaria también reveló sus gastos, especialmente la del restaurante donde, detalló que se pagó una cuenta total de 230 euros (4766.43 pesos mexicanos) para seis personas.

