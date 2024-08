Ana Guevara responde a cuestionamientos por viajar en primera clase: 'Fue pagado por mí'

Los Juegos Olímpicos terminaron y los ataques en contra de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, aumentaron después de que se revelaran imágenes de ella regresando a México en un vuelo de primera clase.

Ante esto, la funcionaria aclaró el motivo médico por el cual necesita viajar de esa manera, además de enfatizar que el boleto fue pagado de su propio bolsillo y no con fondos públicos.

"No hay ningún gasto cargado a la institución; voy a hacer pública la factura pagada por mí", aseguró la exvelocista. "En el año 2006 tuve una lesión lumbar y, por prescripción médica, el doctor me recomendó que todos los vuelos de más de cinco horas los realizara así, a costo de mi bolsillo", remarcó.

Cansada de los múltiples ataques que ha recibido durante toda su gestión, Guevara envió un mensaje contundente: "Todo lo que gano me lo gasto, me lo pongo y me lo visto como me da mi chingada gana", finalizó.

